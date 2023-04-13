Bakan Kirişci: Depremin bilançosu 104 milyar dolar

Bakan Kirişci, Kahramanmaraş'ta katıldığı iftar programının ardından AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı'nda, milletvekili adayları ile birlikte olduklarını anlatan Kirişci, 146 milletvekili aday adayının listelerde yer almak için müracaat ettiğini hatırlattı. Seçim sürecinde, milletvekili listesinde olmayanların da olanlar gibi canhıraş çalışacaklarına inandığını dile getiren Kirişci, dava duygusunun bunu gerektirdiğini vurguladı.

Kirişci, salgının ardından Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tüm dünyada enerjiden gıda fiyatlarına her şeyi altüst ettiğini ve bu konularda adeta dünyanın güvenliğinin tartışılır hale geldiğini söyledi. Gıda milliyetçiliği kavramının söz konusu olduğu bu dönemde, tedarikte, üretimde ve zincirlerde kırılmalar, aksamalar yaşandığını ifade eden Kirişci, tam Tahıl Koridoru sürecinin sağladıkları ülkeyi rahatlatacak derken, 6 Şubat depreminin yaşandığını anımsattı.

- "Dünya Türkiye'ye muhtaç"

Depremin büyüklüğünü anlatmak için "asrın" ifadesinin de yeterli olmadığının altını çizen Kirişci, "Böyle bir depremle birlikte, şu anda yaklaşık 104 milyar dolarlık bir bilanço var. Bu da bugünkü kur üzerinden hesaplayacak olursanız, 2 trilyon lira. Bu rakamları depremin büyüklüğünü, boyutunu anlatmak için ifade etmiyorum. Rakamların yönetimi adına, bu ülkenin yeniden ihyası ve inşası adına, mutlak suretle ehil kişiler tarafından sürecin dikkatle ve titizlikle yönetilmesi gerektiğini ifade etmek için söylüyorum. Kendilerine, milletimizin sandıkta emanet ettiği yerel yönetimlerde bile attıkları doğru dürüst bir adım yok iken, bunların ülke ekonomisine böylesine bir yükü olan bir süreçte, bu süreci layıkıyla yönetebileceklerini kimsenin ihtimal vermediğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Kirişci, Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne 100 yılın geriden kaldığını, gelecekte dünyanın Türkiye'yi, muhtaç olduğu, ihtiyaç duyduğu, vazgeçilmez ülke olarak gördüğü bir dönem yaşanacağından bahsederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye Yüzyılı'nda, mutlaka çok daha güçlü, çok daha dinamik ve dünyaya umut saçan bir ülke olma mecburiyetimiz var. Biz sadece kendimiz için yaşamıyoruz, dünyanın barışı, huzuru için yaşayan ve yaşatan bir ülke konumundayız. Tabii kendiliğinden durup dururken Türkiye, böyle bir ülke konumuna gelmedi. Yerlilik ve millilik oranlarıyla, ülkelerin vesayetten kurtuluşları arasında birebir ilişki vardır. Vesayetten kurtulmak için mutlaka bir irade gerekir, bu irade Cumhurbaşkanımız tarafından ilk günden itibaren gösterdi."

- "Yüzde 80 düzeyinde yerlilik ve millilik oluştu"

Kirişci, artık her gün yeni bir yerli ve milli ürünü, kamuoyu ile paylaşan bir hükümet olduğuna dikkati çekerek,"Makam aracı olarak her bir bakanlığa verilen TOGG otomobiliyle, Ankara'da basın mensubu arkadaşlarla birlikte seyahat ettiğimizde, vatandaşlarımızın gözünde büyük bir pırıltı gördüm. Biz yıllarca başka ülkelerin ürettikleri otomobillerle karşılandık, uğurlandık. Hep hayıflandık, 'Bizim kendi otomobilimiz niye olmaz?' diye. Cumhurbaşkanımız sayesinde bu proje hayat buldu ve biz bugün bu otomobile bindik." ifadelerini kullandı.

Savunma sanayisinde geliştirilen araçlara artık verilecek isim kalmadığını dile getiren Kirişci, Kızıl Elmasından, Anadolu Gemisine, Kartalından Altay Tankına kadar bütün tanımların kullanıldığını anlattı. Yüzde 80 düzeyinde yerlilik ve millilik oluştuğuna değinen Kirişci, böylece ülkenin dışa bağımlılığın azaltıldığını söyledi. Gündemi belirlenen bir ülke olmaktan, gündem belirleyen bir ülke konumuna gelindiğine işaret eden Kirişci, şöyle devam etti:

"Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türkçe konuşan ülkeler diye bir yapı vardı. Bu yapının kime ne faydası var? Diye oturur insanlar tartışırdı ama Karabağ'da sergilediğimiz 30 yıllık işgale son verme noktasında, Azeri kardeşlerimizin yanında yer alıyor olmamız ve bize netice vermesi bizi bir başka sorumluluğa daha taşıdı ve yapının adı değiştirildi 'Türk Devletleri Teşkilatı' oldu. Bunlar durup dururken olmadı, dergahta nakış işler gibi bizim Cumhurbaşkanımızın riyasetinde önderliğinde izlediğimiz politikalarla oldu. Türkiye, 21 yılda çok şükür bu noktaya geldi. Şimdi bu seçim önemli, arkadaşlarımızın tamamının, teşkilatlarımızın tamamının seçimin önemli olduğu hususunda en ufak bir tereddütleri olduğunu düşünmüyorum ama burada yerli ve milli olmakla, yerli ve milliliği gereksiz gören ve buna kulak tıkayanların bir mücadelesi olacak. Aziz milletimiz sandıkta bunun gereğini yapacak."

- "Yeni bir Kahramanmaraş inşa edeceğiz"

Kirişci, Kahramanmaraş'ın depremde 11 il içinde Hatay'dan sonra can ve mal kayıp sıralamasında ikinci sırada geldiğini belirtti. Kahramanmaraş'ın bir sanayi ve tarım şehri olduğunun unutulmaması gerektiğinin altını çizen Kirişci, şehrin üreteceklerine Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu söyledi. Depremin ardından yeni bir Kahramanmaraş inşa edeceklerini vurgulayan Kirişci, vatandaşın çözülmedik tek bir problemini bırakmayacaklarını kaydetti.

Türkiye'nin, kendi ekonomik gücüyle orantılandığında, dünyada en fazla yardım eden ülkeler sıralamasında bir numaralı ülke olduğunu, bunu da kendi vatandaşından esirgemesinin asla söz konusu olmadığını anlatan Kirişci, ülkenin dünyaya da yine umut olmaya devam edeceğini ifade etti.

Toplantıya Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş milletvekili adayları Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal, Mehmet Şahin, Hasan Gezginç, Koray Kıraç, Ramazan Gürbak ve partililer katıldı.

