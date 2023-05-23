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Politika

Bakan Kirişçi: Devlet olarak yaptıklarımızı vatandaşımızın başına kakmıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 'Biz devlet olarak yaptıklarımızı vatandaşımızın başına kakmıyoruz. İşte bizim diğerlerinden ayrışan yanımız bu. Çünkü biz yaradılanı severiz, Yaradan'dan ötürü. Biz insanlarımıza hizmeti bu aşk ve şevkle yaparız.' açıklamasında bulundu.

AA23 Mayıs 2023 Salı 13:23 - Güncelleme:
Bakan Kirişçi: Devlet olarak yaptıklarımızı vatandaşımızın başına kakmıyoruz
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Kirişci, Şairler Tepesi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki "Psikolog ve Sosyal Hizmetler Uzmanları ile Buluşma Etkinliği"nde yaptığı konuşmada, 6 Şubat'tan bu yana Kahramanmaraş ve deprem bölgesinde gayret ve emek gösteren bakanlık personeline teşekkür etti.

Sosyal devletin önemine değinen Kirişci, sosyal devlet kapsamında vatandaşlara birçok hizmet sunulduğunu hatırlattı.

İnsanın yaradılanların en şereflisi olduğunu belirten Kirişci, şöyle konuştu:

"Gerçekten bu aziz millete hizmet bir ibadettir. Bunu belirtmekte bir kez daha yarar görüyorum. Depremin, enkazın altından çıkmış ve devletimizin, hükümetimizin çabalarıyla önce çadırlar, sonra konteynerler, şimdi de kalıcı konutlar konusunda ihtiyaçlarının karşılandığı bir süreçte elbette hepimizin eksiği noksanı olabilir ama büyük bir devlet olduğumuzu, her bir kardeşimize ulaşma çabanızla ifa ediyorsunuz. Dolayısıyla burada biz devlet olarak yaptıklarımızdan dolayı vatandaşımızın başına kakmıyoruz. İşte bizim diğerlerinden ayrışan yanımız bu. Çünkü biz yaradılanı severiz, Yaradan'dan ötürü. Biz insanlarımıza hizmeti bu aşk ve şevkle yaparız."

Kirişci, kentte görev yapan bakanlık personellerine çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya da depremin ilk gününden itibaren yapılan çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

Programa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile ilgililer katıldı.

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