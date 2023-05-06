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  • Bakan Kirişçi duyurdu: 120 binden fazla kardeşimize istihdam imkanı sunulmuş olacak
Politika

Bakan Kirişçi duyurdu: 120 binden fazla kardeşimize istihdam imkanı sunulmuş olacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İslahiye'deki Kılavuzlu Sulama Projesi'ne ilişkin yaptığı konuşmada, 'Proje tamamlandığında 1 milyon dekardan fazla bir alan sulamaya açılarak 5,5 milyar liralık net zirai gelir artışı inşallah sağlanmış ve 120 binden fazla kardeşimize de istihdam imkanı sunulmuş olacak.' ifadelerini kullandı.

AA6 Mayıs 2023 Cumartesi 18:37 - Güncelleme:
Bakan Kirişçi duyurdu: 120 binden fazla kardeşimize istihdam imkanı sunulmuş olacak
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Bakan Kirişci, depremden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki ilçe tarım müdürlüğünü binasını ziyaret edip, personele geçmiş olsun dileklerini iletti.

Daha sonra Kılavuzlu Sulama Projesi'nin ilçede bulunan 4. kısmındaki inşaat alanında incelemede bulunan Kirişci, burada yaptığı konuşmada, suyun önemli bir tarımsal üretim girdisi olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak su konusunda çok hassas davrandıklarını anlatan Kirişci, "Su bizim her şeyimiz, su varsa toprakta bereket, bereketin karşılığı olarak bizim üretim artışımız, istihdamımız, ihracatımız ve bize bağlı olarak yine ülkenin refahı ve mutluluğu söz konusu." diye konuştu.

"156,5 BİN DEKAR SULAMA ALANININ ŞEBEKE İNŞAATI TAMAMLANDI"

Projenin Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'ı kapsadığını ve toplam 86 kilometrelik sulama kanalının 2020 yılında tamamlandığını aktaran Kirişci, şöyle devam etti:

"Proje hizmet verecek aşamaya geldi. Ana kanalın yaklaşık 30 kilometrelik kısmı Gaziantep Nurdağı ve İslahiye ilçelerinden geçmekte. 156,5 bin dekar sulama alanının şebeke inşaatı tamamlandı. Toplam proje bedeli 23 milyar lira olup tesislere şimdiye kadar yüzde 37'lik kısmına tekabül eden 8,5 milyar liralık bir harcama yapıldı. Proje tamamlandığında 1 milyon dekardan fazla bir alan sulamaya açılarak 5,5 milyar liralık net zirai gelir artışı inşallah sağlanmış ve 120 binden fazla kardeşimize de istihdam imkanı sunulmuş olacak."

Gaziantep'te gerçekleştirilecek projelerden bahseden Bakan Kirişci, "Ana ünitelerin tamamlandığını ve her harcanan paranın faydaya dönüşüm aşamasına gelindiğini özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü baraj yapıldı, kanal yapıldı ve bundan sonra bu etaplar birer birer tamamlanarak, sulama sistemleri döşendiğinde bu sulama sistemlerinden yararlanan üreticilerimizi görmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

Çiftçilerle bir süre sohbet eden Bakan Kirişci'ye Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile kurum müdürleri eşlik etti.

  • Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci
  • Gaziantep
  • İslahiye
  • istihdam

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