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Politika

Bakan Kirişci: Ne kadar mazlum milletler varsa onların yüzyılı olacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 'Yeni bir yüzyıla adım atıyoruz ve bu yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak. Aslında adı Türkiye Yüzyılı ama bu yüzyıl sadece Türkiye'de Türklerin değil, bu ülkede yaşayan insanların değil, Balkanlar'da, Kafkasya'da, Orta Doğu'da, Afrika'da ne kadar mazlum ve mağdur milletler varsa onların yüzyılı olacak.' dedi.

AA29 Nisan 2023 Cumartesi 00:19 - Güncelleme:
Bakan Kirişci: Ne kadar mazlum milletler varsa onların yüzyılı olacak
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Kirişci, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı tarafından köy ve mahalle muhtarlarıyla düzenlenen istişare toplantısında yaptığı konuşmada, bir yandan depremin yaralarının sarıldığını, diğer yandan da Türkiye için hayal edilenlerin gerçekleştirildiğini söyledi.

AK Parti'nin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerden alnının akıyla çıkacağını belirten Kirişci, "Hepimizin uyanık olması lazım. Evet biz 15 seçime girdik. Kurulduğumuz günden beri genel seçimler, yerel seçimler ve referandumlar, bunların hepsinden Allah'ın izniyle yüzümüzün akıyla çıktık. Bundan da çıkacağız. Bir kuşkumuz, endişemiz yok." diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı'nın mazlumların da yüzyılı olacağını dile getiren Kirişci, şöyle devam etti:

"Allah'ın izniyle bu yerli ve milli olan AK Parti hareketi, başında Sayın Cumhurbaşkanı'mızla birlikte cumhuriyetimizin acılarıyla tatlısıyla her şeyiyle yüzyılını geride bırakıyoruz. Yeni bir yüzyıla adım atıyoruz ve bu yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak. Aslında adı Türkiye Yüzyılı ama bu yüzyıl sadece Türkiye'de Türklerin değil, bu ülkede yaşayan insanların değil, Balkanlar'da, Kafkasya'da, Orta Doğu'da, Afrika'da ne kadar mazlum ve mağdur milletler varsa onların yüzyılı olacak. Çünkü Birleşmiş Milletlere gidip elini kaldırıp 'Ey Birleşmiş Milletlerin beş daimi üyesi. Dünya beşten büyüktür.' demek, istenilirse 'Dünyada daha adil bir düzen kurulabilir.' demek. Herhalde her babayiğidin karı değil. Doğru mu? Bunu kim dedi? Doğru zaman, doğru adam değil mi? Onu söyleyen Recep Tayyip Erdoğan. Allah razı olsun kendinden."

Kirişci, Recep Tayyip Erdoğan gibi lidere dünyanın ve mazlumların ihtiyacı olduğunu anlattı.

Halkın seçimlerde doğru kararı vereceğine inandığını vurgulayan Kirişçi, şunları kaydetti:

"Türkiye 14 Mayıs'ta yerli ve milli olan ve 2023'te başlayan Türkiye Yüzyılı'nda o şahlanış, o yükseliş dönemine devam mı edecek? Yoksa, bu müptezellerin, bu 7'li masanın, birbirine benzemezlerin dışarıdan aldıkları talimatı hayata geçirenlerin 'Artık Türkiye daha fazla ileri gitmesin, burada dursun, bundan sonra da geri gitsin.' demelerine izin mi vereceğiz? Ben birincisini yapacağınıza kesinlikle inanıyorum. Yürekten inanıyorum."

  • Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci
  • Tarım ve Orman Bakanı Kirişci
  • Bakan Kirişci

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