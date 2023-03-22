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Politika

Bakan Kirişci, New York'ta düzenlenecek programa katılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Birleşmiş Milletler (BM) Su Konferansı'nda, Türkiye'yi temsilen konuşma yapacak.

AA22 Mart 2023 Çarşamba 20:25 - Güncelleme:
Bakan Kirişci, New York'ta düzenlenecek programa katılacak
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New York'taki BM Genel Merkezi'nde bugün başlayan ve 24 Mart'a kadar sürecek 2023 BM Su Konferansı'nda, su ile ilgili hedeflere ulaşmak için uluslararası mutabakatı sağlamak adına etkinlikler gerçekleştirilecek.

Hollanda ve Tacikistan'ın eş başkanlığında düzenlenen konferansta açılış ve kapanış oturumlarının yanı sıra 6 Genel Kurul toplantısı ve 5 İnteraktif Diyalog Oturumu yapılacak. Ayrıca üye devletler, BM ve diğer paydaşlar tarafından özel ve yan etkinlikler de düzenlenecek.

Bakan Kirişci, konferansta Türkiye'yi temsilen Genel Kurul oturumunda konuşacak, özel etkinliklere katılım sağlayacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Çağın belirleyici zorluklarından biri olan su konusuna dikkati çekmeyi amaçlayan 2023 BM Su Konferansı, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan "güvenli su ve sanitasyona küresel erişim" hedefinin gerçekleştirilmesinde de önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

  • Vahit Kirişci
  • su konferansı

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