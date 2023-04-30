İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2023 Pazar / 10 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4529
  • EURO
    21,4358
  • ALTIN
    1244.75
  • BIST100
    4617.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Kirişci: Türkiye, bu yüzyılı Türkiye yüzyılı değil, aslında dünyanın yüzyılı yapacak
Politika

Bakan Kirişci: Türkiye, bu yüzyılı Türkiye yüzyılı değil, aslında dünyanın yüzyılı yapacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 'Balkanlardan Kafkasya'ya Ortadoğu'dan Afrika'ya kadar bütün mazlum ve mağdur coğrafyaların sesi olan Türkiye, bu yüzyılı Türkiye yüzyılı değil, aslında dünyanın yüzyılı yapacak.' dedi.

AA30 Nisan 2023 Pazar 22:19 - Güncelleme:
Bakan Kirişci: Türkiye, bu yüzyılı Türkiye yüzyılı değil, aslında dünyanın yüzyılı yapacak
ABONE OL

Kirişci, Andırın ilçesinde seçim irtibat bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların canlarını çok acıttığını belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Kahramanmaraş ve diğer 10 ilin ayağa kaldırılması için çalışmaların sürdüğüne değinen Kirişci, depremin 104 milyar dolar, 2 trilyon lira hasara sebep olduğunu dile getirdi.

Depremzedeler için yapılan çalışmalar hakkında konuşan Kirişci, "Allah'tan başımızda Recep Tayyip Erdoğan ve de Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak AK Parti'nin hükümet ettiği bir dönemdeyiz. Eğer başka bir dönem olmuş olsaydı bütün sıkıntılar, bütün acılar o acının üzerine adeta binerdi." ifadelerini kullandı.

Ülkenin bölünmesi ve tekrardan karanlık günlere dönmesi için çaba sarf edenlerin olduğuna vurgu yapan Kirişci, Andırınlıların buna izin vermeyeceğini söyledi.

Türkiye'nin son yıllarda yapmış olduğu yerli ve milli araçlara değinen Kirişci, şöyle devam etti:

"Yıllarca bu ülke acaba kendi savaş uçağını yapabilir mi? diye aklımızdan geçiremedik. Çünkü hayallerimiz o kadar yükseklerde değildi. Ama AK Parti bütün olmazları olur hale getirdi. Kelime kalmadı, kelime, kelime. Yaptığımız uçaklara, bu yaptığımız İHA'lara SİHA'lara, helikopterlere yaptığımız araçlara, mühimmatlara. Doğru mu? Bunu yaparsa kim yapar? İnşallah 2023, bu seçim sonrası dönemle beraber yeni bir yüzyıla gireceğiz. Bu yüzyıla 'Türkiye Yüzyılı' adını veriyoruz. Balkanlardan Kafkasya'ya Ortadoğu'dan Afrika'ya kadar bütün mazlum ve mağdur coğrafyaların sesi olan Türkiye, bu yüzyılı Türkiye yüzyılı değil, aslında dünyanın yüzyılı yapacak."

- Bakan Kirişci, gençlerle maç izledi

Kirişci, programın ardından teşkilat toplantısına katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından "Gençlik Buluşması" programına katılmak üzere Andırın Millet Konağı'na geçen Kirişci, gençlerle Beşiktaş-Galatasaray maçını izledi.

Programın ardından konuşan Kirişci, Türkiye'de her şeyin gençlerin lehine olduğuna dikkati çekti.

Son zamanlarda savunma sanayisi alanında yapılan araçların gençler tarafından üretildiğine işaret eden Kirişci, TEKNOFEST kuşağının gençler olduğunu vurguladı.

Daha sonra TEKNOFEST'te başarı elde eden Andırınlı Alaattin Erdinç Dal'ı cep telefonuyla görüntülü arayan Kirişci, Dal'ı tebrik etti.

Programa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ile ilgililer katıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.