Bakan Kirişci: Türkiye dünyada kilit ülke

Bakan Kirişci, AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı'nı ziyaretinde, kentte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Görevin kendisine tevdi edilmesinden sonra ifa etmenin gayreti içinde olduğunu belirten Kirişci, şunları kaydetti:

"Çünkü bu milletin bu kutlu yolculuğuna bütün mazlum milletlerin ihtiyacı var. Bizim bu kurduğumuz cümleleri oraya buraya çeken ve gerçekten anlama özürlü çevrelere bizim söyleyeceğimiz bir şey yok ama eğer anlaşılmadıysa elhamdülillah anlatmada bir sıkıntısı olmayan kişileriz bizler anlatırız. Şimdi düşünün dünyada kendi ekonomik gücüne oranla yapmış olduğu yardımlar, bağışlar konusunda Türkiye dünyada bir numara. Bugün Afrika denildiğinde rengimiz beyaz olmasına rağmen Türk olduğumuz için bu ülkenin bir vatandaşı olduğumuz için korkmayan Afrikalı var. Asya aynı keza. Öbür tarafta Latin Amerika, kuzeyde Rusya-Ukrayna savaşı oldu, iki komşu ülke birbirine girdi. Biz şunu yapmadık, 'NATO madem Ukrayna'nın yanında yer alıyor biz de Ukrayna'nın yanında yer alalım' demedik. Biz dedik ki bunların ikisi de komşu ülkelerimizdir.



Allah muhafaza Sayın Cumhurbaşkanımız böyle değil de bunlardan birisini desteklemiş olsaydı bu ülkeyi inanın tabir yerindeyse ekmeğe muhtaç hale getirirlerdi. Kim bunlar Türkiye'nin gelişmesini, güçlenmesini istemeyenler. Beş yıldan beri böyle her geçen yıl daha da güçlenen bir TEKNOFEST kuşağı, gençliği oldu. Bizim böyle x, y, z, w gibi kuşaklarımız yok. Bizden olursa işte böyle bir kuşak olur. Bu kuşak, bu gençlik bizim her alanda ihtiyaçlarımızı karşılamak adına bütün marifetlerini ortaya koyuyor. Biz bu gençlerimize güveniyoruz."

İşlerinin hizmet siyaseti, gönül kazanma ve millete hizmet etmek olduğunu belirten Kirişci, "Çünkü bu aziz millete bel bağlamış mazlum milletler var." dedi.

Kirişci, böyle bir millete, böyle bir hükümete dünyanın ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Barış bu zamana kadar hep laftaydı. Bunların barış yanlısı olmadıklarını Irak'ta, Suriye'de, Libya'da gördük. En son Ukrayna'da gördük. Hani bunlar barış yanlısıydı. Gittikleri yerlere kanı ve gözyaşını taşıyan ülkeler ama bizim kadim kültürümüzde bu yoktur. Gittiği yerlere medeniyeti götürmüş, medeniyet adına iz bırakmış ülkedir.



Dünyada artık Türkiye kilit ülke. Bunu unutmayacağız. Gelecek yıl 2023, Cumhuriyetin 100 yılını geride bırakmış oluyoruz. Önümüzde yeni bir yüzyıl başlıyor. Bu yüzyılın adı, Türkiye yüzyılı. Artık Türkiye gündemi belirlenen değil, gündem belirleyen bir ülke olarak Allah'ın izniyle dünyada adından her türlü eyleminden söz ettirecek ülke olacak. Bunu hep beraber gerçekleştireceğiz."

Ziyarette AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile Mehmet Dağtekin hazır bulundu.

Bakan, daha sonra Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı ziyaret etti.