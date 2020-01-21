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Politika

Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getirildi

Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali’den getirilen yaralıları Etimesgut Askeri Havaalanında karşıladı.

21.01.2020  16:45 - Güncelleme: 21.01.2020  16:49

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