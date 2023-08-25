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Politika

Bakan Koca duyurdu: Tutuklu sayısı 3'e çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te özel bir hastanede, hemşirelere sözlü ve fiziki müdahale ile başlayan şiddet olayıyla alakalı tutuklu kişi sayısının 3'e çıktığını duyurdu.

IHA25 Ağustos 2023 Cuma 19:37 - Güncelleme:
Bakan Koca duyurdu: Tutuklu sayısı 3'e çıktı
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Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te yaşanan şiddet olayına ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olayda yaralanarak yoğum bakımda tedavi gören doktorun taburcu edildiğini açıkladı. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep'te bir özel hastanenin acil servisinde 19 Ağustos'ta yaşanan şiddet olayı sebebiyle tutuklu yargılanacak kişi sayısı üçe çıktı. Üç kişi daha şüpheli sıfatıyla sağlıkta şiddet olayı soruşturmasına dâhil edildi. Adaletin, sağlık çalışanlarımız için güven teşkil edecek şekilde tecelli edeceğine inanıyoruz. Başından yaralanıp yoğun bakımda tedavi gören, ayrıca aldığı darbe nedeni ile böbrek rahatsızlığı yaşayan doktor arkadaşımız, tedavisi tamamlanarak taburcu edilmiştir. Tüm sağlık çalışanları adına kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Sağlıkta insan kaynağımız bizim en değerli varlığımız. Suçluların cezasız kalması düşünülemez." ifadelerini kullandı.

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