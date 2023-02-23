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Politika

Bakan Kurum: 1999 yılından önce yapılan binaların yüzde 98'i yıkıldı

Bakan Kurum, '1999 öncesi yapılan, mühendislik hizmeti almamış, denetime tabi olmamış yapıların yüzde 98'inin yıkıldığını görüyoruz' dedi.

23 Şubat 2023 Perşembe 16:34 - Güncelleme:
Bakan Kurum: 1999 yılından önce yapılan binaların yüzde 98'i yıkıldı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na Adıyaman'da konuk oldu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Hasar tespitini 11 ilimizde 7300 personelimizle yürütüyoruz"

"Hasar tespiti 11 ilimizde 7 bin 300 personelimizle eş zamanlı yürütüyoruz. Tespitler sonucu 164 bin 29 binada yer alan 518 bin bağımsız bölümün yıkık veya acil yıkılacak olduğunun tespitini yaptık."

"Hasar tespiti bugün itibarıyla yüzde 80 seviyelerine geldi, birkaç gün içerisinde tamamlayacağız."

"Hasar tespitleri esnasında Hatay Defne ve Samandağ merkezli iki deprem yaşadık, bu bölgelerde orta hasarlı ve az hasarlı binalara bir kez daha bakacağız."

"Kat kısıtlaması getireceğiz, dükkanları mümkün olduğunca bina altına koymayacağız, bina yanına koyacağız."

"Milletimizin desteğiyle kentsel dönüşümü yapacağız, İstanbul'da da Ankara'da da İzmir'de de yapacağız ve vatandaşımızı çaresiz bırakmayacağız."

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