Bakan Kurum: 250 bininci konutu teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulunuyor

Bakan Kurum'un konuşmasının satır başlıkları:

Maraş'ımızın en güzide bölgesi olmaya aday, Maraş'ın kalbinin sokaklarında atacağı bir yerdeyiz, Azerbaycan Mahallesi'ndeyiz.

Hatırlayacaksınız, son ziyaretimizde "Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle; 250 bininci konutumuzun teslimini, Azerbaycan mahallemizde yapacağız." demiş, Maraşlılara bu sözü vermiştik.

Çok şükür, konut hedefimize süratle ulaştık ve yarın hem Cumhurbaşkanımızı hem de Azerbaycan Lideri Sayın Aliyev'i şehrimizde ağırlayacağız; 250 bininci konutumuzun anahtarlarını buradan teslim edeceğiz.

Yine konutlarımızın kuralarını da bu program vesilesiyle çekeceğiz. Kardeşlerimizin yeni yuva heyecanına ortak olacağız.

Ben şimdiden yeni yuvalarımız ve işyerlerimiz afetzede kardeşlerimize, annelerimize, yavrularımıza hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Sağlıkla, mutlulukla, güvenle oturmalarını diliyorum.

6 Şubat 2023 tarihinde Asrın felaketini yaşadık. Bu felaket; bir ülkenin, bir milletin başına gelebilecek en büyük yıkımlardan, acılardan biriydi. Şehirlerimiz yerle bir oldu, evlerimiz, ocaklarımız yıkıldı.

86 milyonun yüreği paramparça oldu. Ama biz, ilk andan itibaren asla ve asla umutsuzluğa kapılmadık. Milletçe umuda sımsıkı sarılmayı başardık.

İlk günden itibaren ne bir saniye dinlendik, ne bir adım geri attık. Her aşamada vatandaşımızın yanında olduk. Hem Asrın İnşa Seferberliği'ni hem de topyekûn bir milletin yeniden diriliş hareketini başlattık.

Bu güzel millete, annelerimize, yavrularımıza bir söz verdik: "Yuvasına kavuşmayan bir tek vatandaşımızı bırakmayacağız!" dedik. "Birlikte Güçlü Yarınlara!" dedik.

Kahramanmaraş'ımızdan ve diğer 10 ilimizden bir an olsun ayrılmadık, ayrılmıyoruz. Annelerimiz, yavrularımız yuvalarına 1 saat daha erken kavuşsun diye, gecemizi gündüzümüze katıyoruz.

Teslim ettiğimiz konutların sayısını her geçen gün artırıyoruz.

Hamdolsun; geçtiğimiz Eylül ayından bu yana teslim ettiğimiz konutlarımızın üzerine tam 150 bin yeni yuva daha ekledik ve bugün 250 bin konut sayısına ulaştık. Şu anda deprem bölgesinde, saatte 23, günde 550 konut üreterek, tarifi imkânsız bir hızla yolumuza devam ediyoruz.

Allah'ın izniyle çok daha azimle çalışacağız ve yılsonuna kadar 11 ilimizde 453 bin bağımsız bölümü teslim etmiş olacağız. İlk gün verdiğimiz o sözümüzü tutacak; yuvasına kavuşmayan tek bir kardeşimizi bırakmayacağız.

Hep söylediğim gibi; 11 ilimizde çok kapsamlı bir şehircilik stratejisiyle hareket ediyoruz. Hatay'dan Adıyaman'a, Gaziantep'ten Maraş'a tüm şehirlerimizde, tüm ilçelerimizde bir yandan konutları üretirken diğer yandan güçlü altyapı hizmetlerine odaklanıyoruz.

Kentlerimizin tarihiyle, kültürüyle yeniden ayağa kaldırılmasına özen gösteriyoruz.

Bu manada; 11 şehrimizde girilmedik sokak bırakmıyoruz. Şehirlerimizin ticaretine, istihdamına, üretimine güç verecek her adımı, bir saniye bile beklemeden atıyoruz.

Kahramanmaraş özelinde de şu ana kadar, 39 bin yeni yuva ve iş yerinde hayat başladı. Allah'ın izniyle hızımızı daha da arttırarak; 2025 yılı sonuna kadar; Maraş'ta 75 bin ev ve iş yerimizi teslim edeceğiz.

Kapalı Çarşımızda restorasyona devam ediyoruz. Tarihi Demirciler Çarşımızı, Kasaplar çarşımızı, Toptancılar sitemizi hızla yeniden yapıyoruz. Yine 17 bin 500 kişilik stadyumu da içeren, nice sporcularımızı yetiştirecek spor kompleksimizin yapımını da bu ay sonunda başlatıyoruz.

Yarın törenimizi de yapacağımız, şu anda bulunduğumuz Azerbaycan Mahallemiz asrın felaketinin ardından başlattığımız asrın inşası çalışmalarımızın simge mekanlarından biri oldu.

Çünkü bu alanda; sadece Türkiye'ye değil, dünyaya örnek olacak bir eser yükseliyor. Bu projemizde; can kardeşimiz Azerbaycan'la beraberiz.

Bu projede sadece konutlar değil; parkı, bahçesi, iş yerleri ile yine yarın temelini atacağımız bir kültür merkeziyle görenleri kendine hayran bırakan bir yaşam alanı inşa ediyoruz.

Çocuklarımız için son teknolojiyle donatılmış ilkokulumuzu tamamladık, öğrencilerimiz ders başı yaptılar. Konut, dükkân ve ofislerimizin inşası da tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah yılsonuna kadar, buradaki tüm eserlerimizi tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmiş olacağız.

Şunu asla unutmayalım! Bugün şu şantiye alanlarında gördüğümüz çalışma; herhangi bir devletin başarabileceği bir iş değildir.

Bugün bir Avrupa ülkesi kadar alan; bu kadar kısa sürede yeniden inşa edilmişse; bu güçlü bir devletin ve sarsılmaz bir milletin yeniden ayağa kalkma kararlılığının sonucudur.

Bu, etrafındaki ateş çemberine rağmen "bir güven, istikrar ve vicdan ülkesi" olarak dimdik ayakta duran Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünün göstergesidir. Biz devlet olarak; vatandaşımıza hizmeti sadece görevimiz bilmiyoruz; dahası, namusumuz, şerefimiz olarak görüyoruz.

Başta CHP genel başkanı ve arkadaşları gibi hariçten gazel okuyanlara; kendi şahsından başka derdi olmayanlara kulak asmıyoruz.

Alınteri dökmeyenleri, sürekli dedikodu üretenleri ciddiye almıyoruz. Gayretsizlerle, hedefsizlerle vaktimizi boşa harcamıyoruz.

Biz bu milletin evladıyız; o yüzden, depremin ilk anlarında buradaydık, şimdi buradayız ve herkes yuvasına girinceye kadar da burada olmaya devam edeceğiz.

Yarın da; Türk milletinin İstiklal harbindeki kahramanlığının simge mekânı Kahramanmaraş'tan dünyaya sesleneceğiz. "Anadolu coğrafyasının yeniden ayağa kalkışını, gücünü, azmini ve giriştiği her işte gösterdiği kararlılığı" ortaya koyacağız.

Depremi yaşadığımızda "Türkiye artık bu enkazın altından kalkamaz" diyerek avuçlarını ovuşturanlara en güzel cevabı milletimizle birlikte vereceğiz.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde afetin tüm izlerini silecek, hep birlikte güçlü yarınlara kararlılıkla yürüyeceğiz.

Cenab-ı Allah verdiğimiz sözleri en kısa sürede yerine getirmeyi bizlere nasip etsin diyorum. Bizleri aziz milletimize mahcup etmesin diyorum. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.