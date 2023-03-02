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Politika

Bakan Kurum: Adıyaman'da yeni yerleşim yerlerini belirledik

Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 'Adıyaman'da yeni yerleşim yerlerini belirledik. Deprem bölgesindeki acıları atlatacağız' dedi.

2 Mart 2023 Perşembe 14:23 - Güncelleme:
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulunuyor

Bakan Kurum'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Adıyaman'da hasar tespit çalışmaları yüzde 95 seviyesinde"

"Adıyaman'da yapılan konteyner kentlere ilaveten 3 bin bağımsız bölümden oluşan konteyner kentin kurulumunu AFAD koordinasyonunda kurma çalışmalarımız devam ediyor"

10-15 gün içerisinde etaplar halinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz"

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