Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulunuyor

Bakan Kurum'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Adıyaman'da hasar tespit çalışmaları yüzde 95 seviyesinde"



"Adıyaman'da yapılan konteyner kentlere ilaveten 3 bin bağımsız bölümden oluşan konteyner kentin kurulumunu AFAD koordinasyonunda kurma çalışmalarımız devam ediyor"

10-15 gün içerisinde etaplar halinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz"