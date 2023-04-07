Bakan Kurum: Binlerce mimar, mühendis ve planlamacı istihdam edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da "Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Kurulu Değerlendirme Toplantısı"nın kapanış konuşmasını gerçekleştirdi.

Bakan Kurumun açıklamalarından satır başları;

- Bugün itibariyle 78 bin konutumuzun ve köy evimizin yapım sürecini başlatmış olduk.

- Yaptığımız çalışmalar, ülkemizi ve İstanbul'umuzu olası bir deprem karşısında daha güçlü hale getireceğine biz inanıyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız.

- Son derece kritik bir çalışma alanı olan tüm afet türlerine dair erken uyarı gözlem istasyonlarını da 81 ilde yaygınlaştıracağız.

- Mümkün olan her alanda, deprem bölgelerinde radye temel kullanımını gerekirse bazı yerlerde zorunlu hale getirecek adımları atacağız.