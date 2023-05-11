Bakan Kurum: Biz esnafımızın alın terini liyakatsizlerin insafına terk etmedik

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Üsküdar Boğaziçi Yaşam Merkezi'nde taksicilerle bir araya geldi.

Programa kendi kullandığı taksiyle gelen Kurum, taksicilerin en zor işlerden birini yaptıklarını anlattı.

Taksi esnafının sorunlarına yönelik çalışmaları ilgili bakanlıklarla yürüttüklerini kaydeden Kurum, "Devlet olarak özellikle İçişleri, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı, Hazine ve Maliye Bakanlıklarımız eliyle daima siz emekçi kardeşlerimiz için, taksici kardeşlerimiz için gayret ediyor, çaba sarf ediyor, mesai harcıyoruz." diye konuştu.

Kurum, İstanbul'daki bütün taksi duraklarının her türlü ihtiyaca cevap verebilecek yeterlilikte yenileneceği bildirdi.

Taksicilerin plakalarını aldıkları tarihte, mevzuatta ne hakları varsa korunacağını dile getiren Kurum, "Aslında kanuni bir düzenleme hazırladık. Ancak tabii orada birçok şoför esnafımız var, hepsiyle de görüşüyoruz. İnşallah hem taksicilerimizin hem otobüsçülerimizin, dolmuşçularımızın mevcuttaki hakları ne ise bunu ilelebet koruyacağız ve kanuni düzenlemeyle yapacağız. Biz, taksici esnafımızın alın terini, emeğini hiçbir zaman o ehliyetsizlerin, liyakatsizlerin, beceriksizlerin insafına terk etmedik. Bundan sonra Allah'ın izniyle, sizlerin destekleriyle, dualarıyla terk etmeyeceğiz. Onlar ne yaparsa yapsınlar, elinden geleni ardına koymasınlar." ifadelerini kullandı.

"BU OYUNLAR ONLARIN AKLI DEĞİL."

Kurum, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin ise şunları söyledi:

"Sayın Muharrem İnce, aday olmuş öyle böyle. Sonuçta kendine güvenmiş, inanmış ve ona da inananlar var, güvenenler var. Seçime gidiyordu, şurada seçime 2 gün kaldı. İşte Kılıçdaroğlu ve o avanesi kasetlerle geldiği genel başkanlık sürecinde hala kasetlerle iş yapıyorlar, iftiralarla iş yapıyorlar. Çünkü bunları bir merkez yönetiyor ve işte görüyoruz ki cumhurbaşkanlığı seçimine 2 gün kala çekiliyor. Niye? Çünkü o işte FETÖ'nün, PKK'nın her türlü oyunlarıyla, her türlü filmleriyle birlikte çekilmek zorunda kalıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ülkeyi, bu ülkeyi, bizim ülkemizi, vatanımızı eli, maşası dışarıdakiler mi yönetecek? Bu millet yönetecek. Kaç alırsa alır. Az alır, çok alır sonuçta aday olmuş. Ama oyunları görüyorsunuz değil mi? Bu oyunlar onların aklı değil. Bu oyunlar FETÖ'nün aklı, bu oyunlar PKK'nın aklı ve onlar oyunlarını oynamaya devam etsinler. Biz milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz, milletimizin izinde olmaya devam edeceğiz."

Bakan Kurum, milletin terör örgütleriyle kol kola yürüyenlere geçit vermeyeceğini, yatırımların, eserlerin, dev projelerin durmasına asla müsaade etmeyeceğini, büyük güçlü Türkiye yürüyüşüne hiç kimsenin engel olamayacağını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için gece gündüz demeden çalışarak emanete sahip çıktığının altını çizen Kurum, 14 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 85 milyon büyük Türkiye ailesine emanet olduğunu belirtti.

"ERDOĞAN BİZE TAKSİCİLERİMİZİN, ESNAFIMIZIN EMANETİDİR"

Kurum, Erdoğan'ın 1000 yıllık Anadolu yürüyüşünün emaneti olduğunu söyleyerek, "Recep Tayyip Erdoğan bize eli nasırlı babaların, ağzı dualı anaların, yavrularımızın, taksicilerimizin, esnafımızın emanetidir. O bize İstanbul'u yiğitlikle fetheden Sultan Fatih'in, aşkla imar eden Sinan'ın, ezanlarıyla kuşatan Ayasofya'nın emanetidir." diye konuştu.

Programa, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksiciler ve bazı vatandaşlar katıldı.