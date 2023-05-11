Bakan Kurum: Biz hep güvenden, istikrardan yana olduk

İstanbul Ticaret Odası (İTO) aylık meclis toplantısında konuşan Kurum, göreve geldikleri günden bu yana İstanbul'a, ticarete, sanayiye, şehirciliğe dair tüm çalışmalarında halkın ve ülkenin yararına istişare halinde birlikte çalıştıklarını söyledi.

İstanbul'un her geçen gün güçlenen ekonomisiyle dünyanın lider şehirlerinden birisi olma vizyonuyla iddialı şekilde ilerlediğini belirten Kurum, bunun da istihdamı oluşturan, üreten İTO'daki iş insanlarının sayesinde olduğunu ifade etti.

İTO yönetiminin ekibi ve üyeleriyle İstanbul'un ticaretinin büyümesi için takdir edilecek bir çalışma ortaya koyduğunu dile getiren Kurum, "Kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 30'u, vergi gelirlerinin yüzde 48'i, nüfusumuzun 5'te 1'i İstanbul'da yaşadığı düşünüldüğünde gerçekten buradaki meclisimiz, sizler, ülkemizin geleceği adına hepiniz kıymetlisiniz. Her zaman milletimizin yanında oldunuz. Depremdeki yardım çalışmalarınız, işte yine evini kaybeden, yuvasını kaybeden kardeşlerimize yapacağınız yeni evlerin çalışması da bizim için, tüm milletimiz için son derece anlamlıydı. Tabii bu noktada emekleriniz için, ülkeye katmış olduğunuz değer için, gayretleriniz için, alın teriniz için sizlere ve firmalarımızda çalışan her bir emekçi kardeşime şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

İTO'nun kentsel dönüşüm ve şehircilik faaliyetlerinde de yanlarında durup, kendilerine destek olduğunu belirten Kurum, Türkiye için el ele verip birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Son dönemlerde Elazığ, Malatya ve İzmir'de meydana gelen depremlerde, Giresun, Kastamonu, Sinop, Rize, Bartın'da yaşanan sel felaketlerinde, Antalya ve Muğla yangınlarında "yeniden inşa" sürecini tamamladıklarını aktaran Kurum, 45 bin konutu afetzedelere teslim ettiklerini ve 650 bin konutun tamamını da vaktinde teslim edeceklerini kaydetti.

Türk milletinin sözlerine güvendiğini ifade eden Kurum, şöyle devam etti:

"Çünkü siz de bilirsiniz ki işe birini alacağınız zaman referansına bakarsınız, CV'sine bakarsınız. 'Bu arkadaş daha önce ne yapmış, tecrübesi nedir, bilgisi nedir, birikimi nedir?' diye. Bizim de birikimimiz 21 yıldır Cumhurbaşkanımızla yapmış olduğumuz işler, milletimize teslim ettiğimiz projelerimiz. Eğitimden sağlığa, sanattan spora, çevreden şehirciliğe kadar her alanda yapmış olduğumuz hizmetlerimiz. Bu anlayışla önceliğimiz 11 şehrimiz. Oradaki demografik yapıyı, kültürel yapıyı koruyarak orada vatandaşımızın neye ihtiyacı varsa daha iyisini daha güzelini yapacağız."

- "Devlette de devamlılık esastır"

"İstanbul'da Yüzyılın Dönüşümü" ve "Yarısı Bizden" kampanyalarından bahseden Kurum, "Bugün baktığınızda İstanbul'daki en büyük problemler trafik. Vatandaşlarımız en büyük problem olarak trafik sorununu, ardından da kentsel dönüşümü söylüyorlar. Nasıl şirketlerde devamlılık esasa devlette de devamlılık esastır. Bir işi başlatıyorsanız bitireceksiniz ve işe büyük ölçekten bakacaksınız. Büyük ölçekle birlikte de ihtiyaçları tek tek gidermek zorundasınız. Bu anlayışla yapacağımız dönüşüm projesi ile birlikte yeni yeşil alanlar çıkacak. Yeni sosyal donatı alanları, yollar, parklar çıkacak ve inşallah 5 yıl içerisinde biz İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayana dek bu çalışmayı yapmak istiyoruz." dedi.

Kurum, konutlarla birlikte sanayinin de dönüştürülmesi gerektiğini ve bunun için bakanlık olarak ellerinden geleni sektör temsilcileriyle birlikte yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Bir taraftan da büyüme oranlarını artıracaklarını dile getiren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz geldiğimiz günden beri deprem oldu, sel oldu. Söz verdik yaptık. '50 bin sosyal konut' dedik, yaptık. '100 bin sosyal konut' dedik, yaptık. 45 ilimizde 80 tarihi meydanı ayağa kaldırıyoruz. Edirne Selimiye'ye gidin bakın, etrafı tertemiz olmuştur. Bursa Ulu Cami'nin etrafına gidin bakın orası meydanlaşmıştır. Önünde ne kadar çarpık yapı varsa kalkmıştır. Çorum'un meydanında da vardır, Erzurum Ulu Cami etrafında da vardır. Bitlis'in, o dere güzergahının kalktığı alanda da yine bizim bir işimiz vardır. Sinop'un meydanını da biz düzelttik. Kimseyi ayırt etmedik, kimseyi ötekileştirmedik, 85 milyon için hizmet ettik."

- "Biz hep güvenden, istikrardan yana olduk"

Üretimde, ticarette, ihracatta da güven ve istikrarın önemine dikkati çeken Kurum, uluslararası yatırımcıların da söze değil yapılan işlere bakarak hareket ettiğini aktardı.

Milletin verilen sözlerin tutulmasını takdir ettiğini dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Daha 15 gün önce 'İstanbul finansın merkezi olsun' dedik ve İstanbul'a dünyanın en örnek, en güzel finans merkezlerinden birini kazandırdık. Niçin? 'Ekonomi güven içerisinde olsun, İstanbul finansın merkezi olsun ve burada İstanbul Finans Merkezi'nde gençlerimiz, geleceğimiz çocuklarımız çalışsın, üretsin. Burada hem yakın Avrupa'ya, hem de Orta Doğu'ya hizmet etsin' dedik. Söz verdik, sözümüzü tuttuk. Şimdi işte yatırımcı da üretici de hep güveni bekler, istikrarı bekler. Tutulan sözlerin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakar. Biz bu anlayıştan 21 yıldır hiç uzaklaşmadık. Allah'ın izniyle yine milletimizin destekleriyle aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Bu ülke, mazlum coğrafyalar için önemli bir ülkeyse eğer bu istikrar sayesindedir. Biz hep güvenden, istikrardan yana olduk, olmaya da devam edeceğiz. İstanbul Ticaret Odası da buradaki sanayicilerimiz de iş dünyamız da Recep Tayyip Erdoğan'dan yanadır."