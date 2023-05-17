İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2023 Çarşamba / 27 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,7569
  • EURO
    21,417
  • ALTIN
    1258.47
  • BIST100
    4658.94
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Kurum: Depremzede kardeşlerimizi hiçbir zaman muhalefetin insafına terk etmeyeceğiz
Politika

Bakan Kurum: Depremzede kardeşlerimizi hiçbir zaman muhalefetin insafına terk etmeyeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bazı muhalefet belediyelerinin depremzedelere yönelik tutumuna ilişkin, 'Biz depremzede kardeşlerimizi onların insafına hiçbir zaman terk etmedik, hiçbir zaman etmeyeceğiz. Muhalefetin oraya yapacaklarına da vadettiklerine de ihtiyacımız yok. Depremzede kardeşlerimizin de ihtiyacı yok.' dedi.

AA17 Mayıs 2023 Çarşamba 17:30 - Güncelleme:
Bakan Kurum: Depremzede kardeşlerimizi hiçbir zaman muhalefetin insafına terk etmeyeceğiz
ABONE OL

Bakan Kurum'un Sancaktepe'de temaslarda bulunduğu sırada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Hatay'da AFAD gönüllüsü olarak çalışan bir vatandaş yanına geldi.

Kurum'a, bazı muhalefet belediyelerinin seçimlerden sonra depremzedelere yönelik tutumuna ilişkin duygularını anlatan vatandaş, 14 Mayıs seçimlerinde deprem bölgesindeki vatandaşların tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanmasıyla ilgili yapılan ağır eleştirilere çok üzüldüğünü söyledi.

Deprem bölgesine giderek gönüllü bir şekilde AFAD'a katıldığını anlatan vatandaş, "Üç çocuğum var, biri 6 aylık. Hatay'da çalışmalarda bulundum. Lakin bu seçimlere sebep, deprem bölgesindeki adamlara AK Parti seçildi diye hakaret ediyorlar. Orada ben Ankara Büyükşehir Belediyesinin arabasından bir tane şişe su alıp içmiştim. Onun da parasını Kılıçdaroğlu'nun hesabına 2,5 lira olarak hediye gönderdim. Allah aşkına bunlara yedirmeyin. Allah'ın izniyle sandıkları bırakmayalım." ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

Gözleri dolan vatandaşı elini tutarak teselli eden Bakan Kurum ise "Biz depremzede kardeşlerimizi onların insafına hiçbir zaman terk etmedik, hiçbir zaman etmeyeceğiz. Muhalefetin oraya yapacaklarına da vadettiklerine de ihtiyacımız yok. Depremzede kardeşlerimizin de ihtiyacı yok. Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza bir söz verdik. Allah'ın izniyle o sözü de tutacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakan Kurum, AFAD gönüllüsü vatandaşla yaptığı bu sohbetin videosunu sosyal medya hesabından, "Benim de kanıma çok dokundu güzel kardeşim ama hiç üzülme, biz varız. Sözümüzü tutacağız." ifadeleriyle paylaştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.