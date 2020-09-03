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Politika

Bakan Kurum: Kira yardımları yapılıyor kimse mağdur edilmeyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, selden etkilenen Çaldağ köyünde inceleme yaptı. Kurum, 'Kira yardımları yapılıyor, kimse mağdur edilmeyecek, el birliği içerisinde süreci yürüteceğiz.' dedi.

AA03 Eylül 2020 Perşembe 16:01 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 16:03
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Kurum, Çaldağ köyünde sel sularına kapılarak kaybolan Emine ve Davut Akgün'ün yakınlarıyla görüştü, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin AFAD yetkililerinden bilgi aldı.

Selde hasar gören ve riskli olduğu belirlenen yapıları da inceleyen Kurum, köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Kurum, köy meydanında bir araya geldiği vatandaşlara, yıkımı gerçekleştirilecek binalar ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Taşınma ve kira yardımlarının yapıldığını anımsatan Kurum, kimsenin mağdur edilmeyeceğini, el birliği içerisinde sürecin yürütüleceğini söyledi.

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