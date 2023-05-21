Bakan Kurum: Hamdolsun şimdi kendi gazımızı, kendi petrolümüzü çıkarıyoruz

Kurum, Üsküdar'da Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) üyeleri ve yöneticileri ile katıldığı kahvaltının ardından Üsküdar'da Balıkçılar Çarşısı, Sahaflar Çarşısı ve Antikacılar Çarşısı'ndaki esnafı ziyaret etti.

Sahaflar Çarşısı'nda bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bir gecede bestelediğini söylediği şarkısını Bakan Kurum'a okudu.

Kurum, kendisine İstanbul haritası hediye eden sahafın defterine, günün anısına not yazdı.

Bazı vatandaşlar da Kurum ile sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.

- "Derdimiz ülkemiz, ülkemizin geleceği, vatan toprağımız, bayrağımız, ezanımız"

Daha sonra Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'na katılan Kurum, tüm hayallerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, gençlere daha iyi bir gelecek sunabilmek olduğunu söyledi.

21 yıldır her gün üstüne koya koya, gençlere daha iyi bir gelecek sunabilme amacıyla mücadele ettiklerini ifade eden Kurum, 81 ile aynı hizmetleri götürmeye gayret ettiklerini dile getirdi.

Kurum, "Bizim inancımız, değerlerimiz mazlumun, ihtiyaç sahibinin kimliğini sormaz, inancını sormaz. Dini, inancı, mezhebi, kültürü ne olursa olsun biz yardıma ihtiyacı olana hep birlikte koşarız. Atalarımız da böyle yapmıştır. Biz de ecdadımızın torunları olarak aynı anlayışla çalışıyoruz. Derdimiz ülkemiz, ülkemizin geleceği, vatan toprağımız, bayrağımız, ezanımız." dedi.

Gençlerin fikirlerine, önerilerine önem verdiklerini, onların düşünceleri doğrultusunda adımlar atmaya gayret gösterdiklerini belirten Kurum, şöyle devam etti:

"81 ilimizde bir mücadele yürütüyoruz. 81 ilimizde, 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle yola çıktık. Bu çerçevede 2018'de başladığımız projemizde şu an 480'e yakın millet bahçemizin bir kısmını tamamladık, bir kısmının da inşası devam ediyor. Burada ağaçların içerisinde hem çevremizi, doğamızı çocuklarımıza öğretiyoruz hem de bu güzelliklerden hep birlikte istifade ediyoruz. En büyüğünü de Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi olarak yapmış olduk. Orada, yurt dışında gördüğümüz, özendiğimiz şehir parklarının en güzelini, en iyisini İstanbul'umuzun, ülkemizin gençlerine armağan ettik. Fethin 570. yıl dönümünde İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni İstanbul'umuza kazandıracağız dedik ve bu anlayışla çalışmalarımızı yaptık."

İklim değişikliğiyle mücadele ettiklerini, bu doğrultuda 2053'e ilişkin bir hedef ortaya koyduklarını aktaran Kurum, daha yaşanabilir bir Türkiye için net sıfır emisyon hedefi belirlediklerini bildirdi.

Kendi enerjisini üreten, kendi üretimini ülkesinde yapabilen, her alanda kendine yeten bir ülke olmak istediklerine dikkati çeken Kurum, "Gelişmekte olan bir ülkeyiz. Gelişirken de altyapısını tamamlamış ve üstyapısını da iklim değişikliğine uyum bağlamında yapabilecek bir ülke olmak bizi öne çıkaracak." ifadesini kullandı.

- "50 bin gencimiz, 81 ilimizde bu projeden faydalandı"

Bakan Kurum, 11 ili etkileyen deprem bölgesindeki çalışmaları tamamladıktan sonra İstanbul'a odaklanacaklarını söyledi.

İstanbul'da "Yarısı Bizden Yarısı Devletten" kampanyasıyla başlattıkları kentsel dönüşüm seferberliğini daha da güçlendireceklerini anlatan Kurum, mahalle mahalle, sokak sokak İstanbul'un dönüşümü adına da gereken iradeyi ortaya koyacaklarını dile getirdi.

Kurum, hiçbir gencin geleceğe ümitsiz bakmasını istemediklerini ifade ederek, "Hiçbir annemiz, babamız yastığa başını koyduğunda huzursuz bir şekilde uyumasın istiyoruz. Bu anlayışla 200 bini yerinde, 100 bin de rezerv alanlarda olmak üzere 300 bin konutluk bir başvuru başlattık. İnşallah milletimizle el ele bu dönüşümü gerçekleştireceğiz. Diğer taraftan yine sizler için sosyal konut projeleri yapıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gençlere yüzde 20 kontenjan ayırdıklarını vurgulayan Kurum, ikinci etapta da 250 bin konutu daha başlatacaklarını kaydetti.

- "Yüzde 7 işsizlik hedefliyoruz."

Seçim beyannamelerine gençler için istihdam oluşturulabilmesi ve işsizlik oranının düşürülmesi amacıyla istihdam oranı hedefi koyduklarını dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Yüzde 7 işsizlik hedefliyoruz. Bu ne demek? Sizlere daha iyi bir gelecek sunabilmek için, sizin daha iyi şartlarda, daha güzel alanlarda çalışabilmeniz için de üretimin, istihdamın arttırılması demek. Yine üniversitede okuyan gençlerimize bilgisayarlar ve elektronik cihazlarda bir defaya mahsus KDV muafiyeti getirdik. Gençlerimize 'Aile ve Gençlik Bankası' kuruyoruz. Nereden kuruyoruz? Yıllardır bizim olan doğal gazımızı, petrolleri çıkarmamıza müsaade etmediler. Ama hamdolsun şimdi kendi gazımızı, kendi petrolümüzü çıkarıyoruz. Oradan elde ettiğimiz gelirlerle birlikte sizlere 'Aile ve Gençlik Bankası' kuruyoruz. Burada gençlerimiz inşallah yeni işlerini kurarken geleceğe daha güvenle bakacaklar ve bu bankadan en uygun şartlardan tasarruflarıyla, birikimleriyle, gelirleriyle yeni işleri için, yeni iş hayatı için destek alacaklar. Diğer taraftan da ailelerimize buradan desteklerimizi yapmaya devam edeceğiz."

Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere aylık 10 gigabyte ücretsiz internet desteği verileceğini açıkladığını anımsattı.

Bu kapsamda da çalışmalar yürüttüklerini anlatan Kurum, "Gençliğin yüzyılı için, Türkiye Yüzyılı için hepimizin, herkesin güvenle, huzurla yaşayacağı bir Türkiye için, kimsenin ötekileştirilmediği, teröristlerin, terörün, FETÖ'nün, PKK'nın desteklenmediği, bayrağımız, ülkemiz, vatanımız için mücadelemizi sonuna kadar edeceğimiz anlayışla inşallah sizlerle el ele, gönül gönüle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz." dedi.