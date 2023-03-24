Bakan Kurum: Hatay'ı, 1 yıl içerisinde kendi değerleriyle yeniden ayağa kaldıracağız

İskenderun'da Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreninde konuşan Kurum, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi, Hatay'a bir kez daha başsağlığı dileklerini iletti.

Mübarek ramazanın rahmet, bereket ve manevi ikliminde birçok medeniyete kucak açan, birçok mazluma kucak açan, Akdeniz'in kalbi Hatay'da bulunduklarına işaret eden Kurum, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle afetzede kardeşlerimizin istikbale, geleceğe güvenle bakacağı, evlatlarını güvenle yetiştireceği yeni konutların temellerini, umutla azimle İskenderun'da hep birlikte atıyoruz." diye konuştu.

- "YÜKSELEN ANADOLU'NUN ŞEHİRLERİNİ AYAĞA KALDIRMAK İÇİN BURADAYIZ"



Devletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilk andan itibaren afet bölgelerinde olduğunu aktaran Kurum, milletin yanında olduklarını, birlik ve beraberlik çatısı altında hiçbir gönlü ıssız bırakmadıklarını vurguladı.

Kurum, koştuklarını, durmadıklarını ve mücadelelerinde bir an olsun duraksamadıklarını, yorulmadıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Her bir yokuşu milletimizin duasını alarak omuz omuza, milletimizle birlikte çıktık. Valililerimizle belediye başkanlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla iş dünyamızla kanaat önderlerimizle tüm vatandaşlarımızla birlikte el ele verdik, canla başla çalıştık. Allah'ın izniyle canla başla çalışmaya da devam edeceğiz. Aziz milletimiz, afetzede kardeşlerimiz çok iyi bilmelidir ki biz aklımızla fikrimizle gönlümüzle Hatay'dayız, İskenderun'dayız ve inşallah projelerimizle, çalışma arkadaşlarımızla birlikte yükselen Anadolu'nun şehirlerini ayağa kaldırmak için buradayız. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız burada. Tarihin, milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın önünde, sizlere söz veriyoruz; Allah'ın izniyle biz gönlümüzde taşıdığımız bu sözleri tutana kadar buradayız. Hatay'dayız, İskenderun'dayız. Her bir yuvayı, kardeşlerimize teslim edene kadar buradayız. Sıcak yuvalarında, ocaklar yanana kadar yine sizin yanınızdayız."

- "YENİ BİR ŞEHİRCİLİK DESTANI YAZACAĞIZ"



Bu kararlılıkla depremin 15. gününde başladıkları inşa sürecinde, 46. günde 50 bin rakamına ulaştıklarını dile getiren Kurum, şöyle devam etti:



"50 bin konutumuzun sözleşmesini yaptık. Dün itibarıyla Maraş'ta temellerimizi atmaya başladık. İnşallah 365. gününde de vatandaşlarımıza Hatay'ımıza, İskenderun'umuza teslim edeceğiz. Birlik ve beraberliğimizin şehri Hatay'ımızı 1 yıl içerisinde kendi değerleriyle kimliğiyle tarihiyle kültürüyle şehircilik değerleriyle yüzlerce yıldır akıp gelen sosyal hayatıyla yeniden ayağa kaldıracağız. Camilerimizi, medreselerimizi, hanlarımızı, hamamlarımızı, köprülerimizi, tüm tarihi ve kültürel değerlerimizi ihya edeceğiz. Yükselen Anadolu'nun kadim şehri Hatay'ımızda yeni bir şehircilik destanı yazacağız. Hatay'ımızı yeniden dirilişin şehri yapacağız ve şanlı tarihimizin merkez şehri haline getireceğiz, ülkemizin bölgemizin inşallah parlayan yıldızı yapacağız. Allah bizleri; sizlere Hatay'ımızın güzel insanlarına, canlara, Habibi Neccar'ın torunlarına mahcup etmesin diyor, hepinizi saygıyla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum."