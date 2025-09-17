Bakan Kurum: Her evde huzuru ve mutluluğu görene kadar mücadele edeceğiz

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kurum, Kahramanmaraş programı kapsamında kentte devam eden inşa çalışmalarını inceledi, esnafı ziyaret etti ve taleplerini dinledi.

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Divanlı Mahallesi'nde yapımı devam eden afet konutlarında inceleme yapan Kurum, "Muradımız Hoş Geldin", "Aşkına çalışan yorulmaz" ve "Kahramanmaraş ayağa kalkıyor" yazılı dövizlerle karşılandı.

Vatandaşlarla sohbet eden Kurum, daha sonra Divanlı Mahallesi'ndeki örnek daireyi inceledi.

Tarihi Kapalı Çarşı'yı da ziyaret eden Kurum, TOKİ tarafından yapımı devam eden iş yerlerinde inceleme yaptı.

Esnaf ziyareti sırasında 73 yaşındaki Ahmet Remzi Büyükciğer, Kurum'un yanına gelerek evinin anahtarını teslim aldığı için teşekkür etti.

Bakan Kurum'a sarılan Büyükciğer, gözyaşlarına hakim olamayarak, "Pazar günü evimin anahtarını aldım. Allah sizden razı olsun. Sizi görmek için geldim. Çok sevdiğim bir adamsın." ifadesini kullandı.

- DEPREMZEDE ÇIRA AİLESİNE ZİYARET

Bakan Kurum daha sonra Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi'ndeki yeni evlerine taşınan 3 çocuklu Çıra ailesinin evine konuk oldu.

Otobüs şoförlüğü yapan ev sahibi Ömer Faruk Çıra, deprem konutlarının hızla inşa edildiğini belirterek, "Biz geçen yıl da buraya geldik, 3-4 yıla anca biter dedik. Sürekli yapılır mı, yapılmaz mı diye telaşe içerisindeydik. Sonra rezerv alan oldu. 1 yıl sonra evimize oturduk. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Biz 1 yılda beklemiyorduk. Burada gece, gündüz çalışma vardı. Gece iş çıkışı 3'te geliyordum, çalışma vardı, gündüz çalışma vardı." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum ise şunları kaydetti:

"Her evde huzuru, mutluluğu görene kadar bizler mücadele edeceğiz, koşturacağız. İnşallah tüm Kahramanmaraş bu hale gelecek. Depremin acılarını, üzüntülerini hep beraber unutacağız. Gidenleri geri getiremeyiz ama onların hatıralarını buralarda yad edeceğiz."

Ev hanımı Rümeysa Seda Çıra da "Varlığınız hep hissedildi. Allah razı olsun." diyerek Bakan Kurum'a teşekkür etti.

- YENİ EVLERİNİN RESMİNİ BAKAN KURUM'A HEDİYE ETTİLER

Kurum, ailenin çocukları 10 yaşındaki Hatice Kübra ve 5 yaşındaki Ahmet Çıra ile sohbet etti.

İki kardeş, TOKİ'nin yaptığı evlerini ve Bakan Kurum'un evini yan yana hayal ederek çizdikleri resmi kendisine hediye etti.

Bakan Kurum, resmi TOKİ binasına asılması için TOKİ Başkanı Levent Sungur'a verdi.