Bakan Kurum: Hiçbir seçim, hiçbir seçim vaadi milletin canından önemli değildir

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Kurum, partisinin Üsküdar İlçe Başkanlığı istişare toplantısına katıldı.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimlerinde Üsküdar'daki çalışmalara katılanlara teşekkür etti.

Seçim sürecinin ve sonuçlarının büyük gayretler neticesinde ortaya çıktığını belirten Kurum, "14 Mayıs seçimlerini büyük bir katılımla, milletimizin büyük bir teveccühüyle tüm dünyaya örnek olacak demokratik olgunlukla tamamladık. Ülke olarak 85 milyon vatandaşımızla birlikte önemli bir seçimi gerçekleştirdik. Seçim sonuçlarının ülkemiz, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Her bir dava arkadaşımız son dakikaya kadar titizlikle çalıştılar." diye konuştu.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2,5 milyon oy farkıyla önemli bir başarı kazandığını, 28 Mayıs'ta bu başarının daha da artarak devam edeceğini söyledi.

- "MİLLETİN TERCİHİYLE ALAY EDENLER MİLLETİN GÖNLÜNDE MAHKUM OLMUŞTUR"



Seçim sonuçlarının önemli mesajlar içerdiğine değinen Kurum, "Hamdolsun bu seçimde algı değil, hakikat kazandı. Anket partileri değil eser ve hizmet partileri kazandı. Milletin kalbinde ve gönlünde olanlar kazandı." dedi.

Bakan Kurum, 28 Mayıs seçimlerine az bir zaman kaldığını, partililer olarak daha yoğun bir çalışma içinde olunması gerektiğini dile getirerek "Milletimiz, kabiliyetsizliği, beceriksizliği asla affetmez, işinin hakkını verenleri başının üstünde taşır, destekler. 14 Mayıs'ta da böyle olmuştur, 28 Mayıs'ta da öyle olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Deprem bölgelerinde samimiyetle ve karşılık beklemeden yapılan çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Birileri de afetzede kardeşlerimizin yaralı kalplerine bakmaksızın sosyal medyada kararmış kalplerini ortaya koydular, alay ettiler. CHP'li Tekirdağ Belediyesi ödeneği bahane gösterdi, depremzedeleri misafirhanelerinden çıkardı. Bizim medeniyetimizin, bu toprakların insanları, mazlumun, ihtiyaç sahibinin kimliğini, dinini, mezhebini, siyasi görüşünü sormaz! Milletin tercihiyle alay edenler milletin gönlünde mahkum olmuştur."

- "HİÇBİR SEÇİM, HİÇBİR SEÇİM VAADİ MİLLETİN CANINDAN ÖNEMLİ DEĞİLDİR"



Deprem bölgesindeki çalışmalara aralıksız devam edildiğini belirten Kurum, bir yıl içerisinde 319 bin toplamda da 650 bin konutun depremzedelere teslim edileceğini söyledi.

Bakan Kurum, "Hiçbir seçim, hiçbir seçim vaadi milletin canından önemli değildir. Biz her zaman hiçbir ayrım yapmaksızın milletimize, milletimizin yardımına koştuk. 5 yıllık bakanlık görevimiz boyunca milletimizin dertleri ile dertlendik. Şehirlerimizin sorunları için gereken çözümü samimi bir şekilde ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkmak için ev ev dolaşıp kalplere girilmesi gerektiğini söyleyen Kurum, "28 Mayıs'ta, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza Üsküdar'dan, İstanbul'dan rekor oyla destek vereceğiz. Ardından da Fatih'in torunları olarak fethin 570. yılını, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız." diye konuştu.

Bakan Kurum, konuşmasının ardından partililerle bir süre sohbet ederek soruları yanıtladı.