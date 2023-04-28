Bakan Kurum, İstanbul genelinde Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na yapılan başvuru sayısını açıkladı

AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı olan Kurum, Cennet Mahallesi'nde seçim otobüsü üzerinden halka hitap etti.

Küçükçekmece'de 5 yıl çalıştığını anlatan Kurum, ilçeye şu anki Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan daha fazla hizmeti olduğunu söyledi.

Şehirlerin sultanı İstanbul'u 21 yıldır dev eserlerle hiçbir şehre nasip olmamış büyük hizmetlerle taçlandırdıklarını kaydeden Kurum, şimdi kendilerine düşen en önemli görevin İstanbul'u depremlere, afetlere, sellere dirençli hale getirmek olduğunu aktardı.

Kurum, bu doğrultuda Türkiye'nin her yerinde "kentsel dönüşüm" dediklerini ifade ederek, İstanbul'da bugüne kadar 695 bin konutun dönüşümünü tamamladıklarını, sahada da 93 bin konutun şantiyesinin çalıştığını aktardı.

Küçükçekmece'de de acilen hızlı bir şekilde dönüşüme girmeleri gerektiğini vurgulayan Kurum, bu nedenle ilçeyi el ele vererek dönüştüreceklerini söyledi.

Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na ilişkin bilgi veren Kurum, "3 gün oldu. 3 günde başvuruları almaya başladık. Şu an itibarıyla İstanbul'umuzun genelinde 309 bin bağımsız bölüm için 51 bin başvuru aldık. Küçükçekmece'de de başvuru sayısı 2 bin 700 bina. 18 bin bağımsız bölüm. Dörtle çarpsanız neredeyse 100 bin kişi eder. Daha üçüncü gün." diye konuştu.

"YARIMBURGAZ'I ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA REZERV ALAN İLAN EDİYORUZ"



Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilçedeki yatırımları artırmaya devam edeceklerini belirterek, Küçükçekmece'ye de müjdeler ve yatırımlarla geldiklerini söyledi.

Kartaltepe'de konut, ofis ve dükkanları inşa ederek teslim ettiklerini belirten Kurum, yer altı otoparkının da yapımına hızla devam ettiklerini, en kısa sürede ilçeye armağan edeceklerini aktardı.

Kurum, Halkalı'ya yeni yeşil alanlar kazandıracaklarını, yeni millet bahçeleri yapacaklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atatürk Merkez ve Kanarya Mahallesi'yle, Fatih Meydanı ve çevresinde 3 riskli alanda 57 bin yapıda yaklaşık 230 bin vatandaşımız yaşıyor. Bu bölgenin acilen dönüşüme girmesi gerekiyor. Fatih Merkez ile İnönü Mahallesi'nde rezerv alanlarımızı hazırladık. Allah'ın izniyle tüm bu mahallelerimizdeki dönüşümü hızlıca yapacağız. 230 bin Küçükçekmeceli kardeşimizi güvenli yuvalarına kavuşturacağız. Yine Safta Mahallemiz... Kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Alanda 100 metrekare yine 2+1'imiz, 163 bağımsız bölümden oluşan projelerimizi tamamladık ve en kısa süre içerisinde kazmayı vuracağız."

Yenişehir rezerv alanındaki imar planı sürecini tamamladıkları ve vatandaşların talepleri ile itirazlarını inceledikleri bilgisini veren Kurum, hiçbir mağduriyete sebebiyet vermeden vatandaşların rızası çerçevesinde bir dönüşümü hep birlikte yürüteceklerini dile getirdi.

Kurum, Yarımburgaz'ın rezerv alanı olması, orada bir imar planı yapılması isteniyorsa hemen yapmaya hazır olduklarını ifade ederek, "O zaman bu da Murat Kurum sözü. Yarımburgaz'ı önümüzdeki hafta rezerv alan ilan ediyoruz ve imar planı sürecini başlatıyoruz." dedi.

Güvenli, huzurlu, yeşilin, mavinin arttığı İstanbul'u hayal ettiklerini kaydeden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet tarihimizin en önemli, en kritik seçimi 14 Mayıs'a çok az zaman kaldı. Açıkça görüyoruz ki artık saflar tamamen netleşti. Bir tarafta, 'Dev projeleriyle yükselen bir Türkiye.' diyen Cumhur İttifakı'mız var, diğer tarafa bakıyorsunuz Türkiye'ye dair tek bir projesi olmayan Kılıçdaroğlu var. Bir tarafta Ayasofya'nın zincirlerini kırıp yeniden ibadete açanlar var, diğer tarafta 'Ayasofya'yı yeniden müze yapacağız.' diyenler var. Kardeşlerim, bir tarafa bakıyorsunuz, 5 yılda 100 bin konut sözü verdiler. Öyle değil mi? Tuttular mı? Tutmadılar. Diğer tarafta bu ülkeye, bu ülkenin güzel insanlarına milyonlarca yeni yuva kazandıran AK Parti'miz var."

Bakan Kurum, konuşmasının ardından alandaki vatandaşlara karanfil dağıttı, isteyen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.