Bakan Kurum İstanbul'dan milletvekili adayı olduğunu açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için AK Parti İstanbul Milletvekilliği için adaylığını açıkladı.

Adaylığını resmî sosyal medya hesabından bir video paylaşarak duyuran Bakan Kurum, "İstanbul, hepimizin hikâyesi! Ve bu hikâye durmayacak! Herkesin İstanbul'u için çok çalışmaya, mücadele etmeye hazırız! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleri, milletimizin desteğiyle; AK Parti İstanbul Milletvekili olarak baş tâcımız İstanbul'umuza hizmet edeceğiz." dedi.