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Politika

Bakan Kurum: Kardeşlerimize ne söz verdiysek o sözleri tutacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kardeşlerimize ne söz verdiysek o sözleri tutacağız. Onları güvenli evlerine, huzurlu yuvalarına kavuşturana kadar da el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz.' dedi.

AA20 Mayıs 2023 Cumartesi 20:55 - Güncelleme:
Bakan Kurum: Kardeşlerimize ne söz verdiysek o sözleri tutacağız
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Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Kurum, partisinin Sultanbeyli ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Bakan Kurum, milletin istikrardan yana tavır sergilediğini belirterek, "Sosyal medyadan film çekip, icraat sayanlara sandıkta milletimiz gereken cevabı vermiştir ve vermeye de inşallah devam edecektir. Şunu hiçbir zaman göremediler, bizim milletimiz kalbiyle düşünür ve her zaman gönlüyle hareket eder. Sayın Cumhurbaşkanımızın gönlünde yatan her zaman milletimiz olmuştur, milletimizin gönlünde yatan da Sayın Cumhurbaşkanımız olmuştur." dedi.

Milletin feraset sahibi olduğunu vurgulayan Kurum, bu yüzden kendisine efendi olanı değil, hizmetkar olanı tercih ettiğini söyledi.

Kurum, seçmenin adil olduğuna vurgu yaparak, "Bu yüzden hizmeti kutsal vazife sayanlara destek vermiştir. Depremzedelere verdiği yardımı diline dolayanlara, onları istismar edenlere sandıkta en güzel cevabı vermiştir. Ve bizim milletimiz kuru laflara, boş vaatlere değil hakikate, esere bakmıştır. Eser siyasetine, hizmet siyasetine 21 yıldır olduğu gibi yine gönül vermiştir." ifadelerini kullandı.

Milletin nerede açta açıkta bir kardeşini, komşusunu görse hemen oraya koştuğunu, siyasi kimliğini veya dini inancını sorgulamadığını aktaran Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerde de bunun böyle olduğunu kaydetti.

Bakan Kurum, İstanbul'da çalışmalar yaparken gönüllerinin hep deprem bölgesinde olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Deprem bölgesindeki kardeşlerimizle beraberdik. Biz kardeşlerimizi hiçbir zaman bu beceriksizlerin, liyakatsizlerin insafına terk etmedik. Bundan sonra da Allah'ın izniyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kardeşlerimize ne söz verdiysek o sözleri tutacağız. Onları güvenli evlerine, huzurlu yuvalarına kavuşturana kadar da el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Biz 'Konutlarımızı yapacağız.' dedik ve hiçbir seçim vaadi vatandaşımızın canından öte olmadı bizim için. Onların canı bizim için her şeyin ötesinde ve hiçbir ayrım yapmaksızın değerli kardeşlerim, 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 5 yıldır Bakanlık sürecimde milletimize hizmet ediyoruz."

Kurum, Sultanbeyli'nin her ihtiyacını gidermek için de çaba sarf ettiklerini anlatarak, ekiplerin gece gündüz vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla mülkiyet, tapu, imar problemi gibi her türlü ihtiyacı giderecek anlayışla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine işaret eden Kurum, "28 Mayıs'ta sandığa giderken 21 yıllık kazanımlarımızın devamı için, depremzede kardeşlerimiz için, afetzede kardeşlerimiz için, mazlum coğrafyalarda bizi bekleyen kardeşlerimiz için, 85 milyon kardeşimiz için sandığa gideceğiz. Önce kendi oylarımızı koruyacağız, ardından bize dargın, bize küskün olan tüm kardeşlerimize ulaşacağız. Onları ikna edeceğiz, onları yine hizmetlerimizi anlatarak sandığa götüreceğiz." diye konuştu.

Kurum, ilk turda 2,5 milyon oy farkı oluşsa da yüzde 50 artı 1'e ulaşılamadığı için sürecin galibi olunamadığını belirterek, vatandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermeye davet etti.

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