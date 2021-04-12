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Politika

Bakan Kurum, Libyali mevkidaşı ile görüştü: Türkiye olarak gerekli yatırımları yapmaya hazırız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Libya'nın yeniden imarı sürecinde, Türkiye olarak başta TOKİ Başkanlığımız olmak üzere güçlü kurumlarımız ve özel sektörümüz ile gerekli yatırımları yapmaya hazırız.' ifadesini kullandı.

AA12 Nisan 2021 Pazartesi 15:09 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 15:09
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Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya İskan ve İmar Bakanı Ebubekir Muhammed El-Gavi ile ülkeler arasındaki ilişkilerin ilerletilmesi, çevre ve şehircilik alanlarında dayanışmanın artırılması konularında görüştüklerini aktardı.

Murat Kurum, "Libya'nın yeniden imarı sürecinde, Türkiye olarak başta TOKİ Başkanlığımız olmak üzere güçlü kurumlarımız ve özel sektörümüz ile gerekli yatırımları yapmaya hazırız. Libyalı kardeşlerimizin her zaman yanlarında olacağız." değerlendirmesini yaptı.

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