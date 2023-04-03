Bakan Kurum: Milletimize ne söz verdiysek tuttuk ve tutmaya devam edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları;
- Milletimize ne söz verdiysek tuttuk ve tutmaya devam edeceğiz.
- 6 ilimizde temellerimiz attık. Kalan 5 ilimizde de inşallah yine milletimizle birlikte temellerimizi atacağız. Şu an 11 ilimizde, 70 bin yapım sürecini başlattık.
- 21 yıldır ülkemizin her yerinde yaptığımız gibi deprem bölgesini de ayağa kaldırmak için milletimizle el ele, gönül gönüle tek yumruk olacağız.
- Tüm bu yapılan eserlerin teminatı kim diye bize soruyorlar. Biz de diyoruz ki 20 yıldır bu ülkede bu dev eserlerin yapılmasında çalışan liderimiz kimse, teminatı cumhurbaşkanımızdır.