İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Nisan 2023 Pazartesi / 13 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2143
  • EURO
    20,9381
  • ALTIN
    1227.68
  • BIST100
    4839.46
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Kurum: Milletimize ne söz verdiysek tuttuk ve tutmaya devam edeceğiz
Politika

Bakan Kurum: Milletimize ne söz verdiysek tuttuk ve tutmaya devam edeceğiz

Balıkesir'de Toplu Açılış ve Temel Atma Töreninde açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Milletimize ne söz verdiysek tuttuk ve tutmaya devam edeceğiz.' dedi.

3 Nisan 2023 Pazartesi 18:39 - Güncelleme:
Bakan Kurum: Milletimize ne söz verdiysek tuttuk ve tutmaya devam edeceğiz
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları;

- Milletimize ne söz verdiysek tuttuk ve tutmaya devam edeceğiz.

- 6 ilimizde temellerimiz attık. Kalan 5 ilimizde de inşallah yine milletimizle birlikte temellerimizi atacağız. Şu an 11 ilimizde, 70 bin yapım sürecini başlattık.

- 21 yıldır ülkemizin her yerinde yaptığımız gibi deprem bölgesini de ayağa kaldırmak için milletimizle el ele, gönül gönüle tek yumruk olacağız.

- Tüm bu yapılan eserlerin teminatı kim diye bize soruyorlar. Biz de diyoruz ki 20 yıldır bu ülkede bu dev eserlerin yapılmasında çalışan liderimiz kimse, teminatı cumhurbaşkanımızdır.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.