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Politika

Bakan Kurum: Ne yapıyorsak Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçiriyoruz

Pendik'te Erzincanlılarla kahvaltılı programda bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Biz Erzincan'a hizmet diyoruz, Erzincan için eser üretiyoruz, Erzincan'ımızın güzel insanlarına güzel bir gelecek hazırlıyoruz. Her ne yapıyorsak da bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun vizyonuyla hayata geçiriyoruz.' dedi.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 13:19 - Güncelleme:
Bakan Kurum: Ne yapıyorsak Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçiriyoruz
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Erzincan'a hizmet ve yatırım kazandırmaya devam edeceklerini belirten Kurum, "Erzincanlı kardeşlerimize, sizlere söz veriyoruz, Erzincanımızı çok daha parlak bir geleceğe hazırlayacağız. Bu söz, öyle Kılıçdaroğlu'nun verdiği söze benzemez. Bu söz, eser adamlarının sözüdür. Bu söz, liderimizin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür. Biz Erzincan'a hizmet diyoruz, Erzincan için eser üretiyoruz, Erzincan'ımızın güzel insanlarına güzel bir gelecek hazırlıyoruz. Her ne yapıyorsak da bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun vizyonuyla hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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