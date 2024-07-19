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Politika

Bakan Kurum, Şanlıurfa'da deprem konutlarını inceledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa'da TOKİ Deprem Konutlarında incelemede bulundu.

AA19 Temmuz 2024 Cuma 20:45 - Güncelleme:
Bakan Kurum, Şanlıurfa'da deprem konutlarını inceledi
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Bakan Kurum, kentteki programları kapsamında Şanlıurfa Valiliğini ziyaret ederek, Vali Hasan Şıldak ile görüştükten sonra ilgili kurum amirleriyle basına kapalı toplantı yaptı.

Kurum, daha sonra Eyyübiye ilçesi Batıkent Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ Deprem Konutları'nın bulunduğu alana geçerek, buradaki yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Örnek daireyi de gezen Kurum, inşaatta çalışan işçilerle sohbet etti.

Kurum, yaptıkları çalışmalardan dolayı herkese teşekkür ederek, "Kim ne derse desin, kim ne vaat verirse versin biz depremzede vatandaşlarımıza, kardeşlerimize inşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz. Bu konutlar bitene kadar, burada yaşam sürene kadar, 11 ilde afetzede kardeşlerimizin yüzü gülene kadar sizlerle omuz omuza vereceğiz inşallah şehirlerimizi ayağı kaldıracağız." dedi.

Bakan Kurum, ziyareti sırasında bazı vatandaşlarla da görüşerek, onların taleplerini dinledi.

  • Çevre
  • Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
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