Bakan Kurum: Siyaset üstü bir anlayışla adımlarımızı atacağız

Kurum, kentteki programları kapsamında Adana Valiliğini ziyaret etti.

Vali Yavuz Selim Köşger ile görüşen Kurum, daha sonra İl Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Kurum, gazetecilere, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 ilde seferberlik anlayışıyla başlattıkları çalışmaların süratle devam ettiğini söyledi.

Yıl sonuna kadar 200 bin deprem konutunu teslim edeceklerini dile getiren Kurum, şöyle konuştu:

"Hamdolsun tüm deprem bölgesinde, illerimizde, ilçelerimizde çok önemli mesafeler katettik. Bu çalışmaların sonuçlarını yuvalarına kavuşan afetzede vatandaşlarımızın gözlerinde görüyoruz. İnşallah her ay 25-30 bin konutumuzu da teslim etmek suretiyle etap etap depremzede vatandaşlarımıza konutlarımızı teslim edeceğiz. 2025'e geldiğimizde deprem bölgesinde evine girmeyen depremzede kardeşimiz, vatandaşımız kalmayacak."

Kurum, Adana'da bugüne kadar 2 bin 316 ev ve iş yerini teslim ettiklerini belirterek, "Tufanbeyli, İmamoğlu, Çukurova, Sarıçam, Ceyhan, Seyhan ve Yumurtalık'ta devam eden 10 bin 586 konutumuz, iş yerimiz hızlıca tamamlanacak ve vatandaşlarımıza verilecek." dedi.

- "SİYASET ÜSTÜ BİR ANLAYIŞLA ADIMLARIMIZI ATACAĞIZ"



Tüm bakanlıklar ve ilgili birimlerin, deprem bölgesinde sadece ev yapma anlayışıyla çalışmadığını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Deprem bölgesinin istihdamı, büyümesi, burada turizmin, ticaretin yeniden canlanması için kent meydanları, spor alanları, kültür ve sanat eserleriyle bir şehircilik modeli ortaya koyuyor ve bu manada geleceğin muhteşem Türk şehirlerini inşa etmeye çalışıyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda bağımsızlığımızı kurtaran bu istiklal şehirlerini, istikbalimizin de şehirleri görüyor, bu anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Kurum, afetten etkilenen 11 ilde yaşayan vatandaşları deprem şehitlerinin emaneti gördüklerini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Siyaset üstü bir anlayış ve bakışla tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek adımlarımızı atacağız. Depremzede kardeşlerimiz gülmedikçe biz ekip arkadaşlarımızla gülmeyeceğiz. Oradaki afetzede kardeşlerimiz, çocuklarımız, yavrularımız evlerinde huzur içerisinde oturmadıkça biz evimizde kendimizi huzurlu hissetmeyeceğiz. Projeleri yaparken, Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan gördüğümüz, milletimizin de bizden beklediği gibi hep insan odaklı çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 2025'ten itibaren bu bölge, 11 ilimiz, Türkiye'nin kalkınma ve refah bölgesi olacaktır."

- ADANA'DAKİ DİĞER ÇALIŞMALAR



Kurum, Adana'da Kimya Organize Sanayi Bölgesi'ne ait Çevresel Etki Değerlendirme sürecini titizlikle yürüttüklerini, talepler ve vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda ilgili birimlerin süreci titiz ve hızlı şekilde tamamlayacağını anlattı.

Konteyner limanı çalışmalarına değinen Kurum, şu bilgileri verdi:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca tahsisi istenilen ve Adana'nın geleceği adına çok önemli olduğunu düşündüğümüz, Adana'mızın kalkınmasına çok büyük katkısı olacak büyük konteyner limanımızı inşallah Adana'mıza süratle kazandıracağız. Önümüzdeki hafta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza bu tahsisi inşallah gerçekleştireceğiz. Adana'mızın geleceğine yönelik çok büyük bir yatırımı yapmış olacağız. Bu yatırım hem tarımsal hem de endüstriyel açıdan bölgemizin gücüne güç katacaktır."

Kurum, vatandaşların, keresteciler gibi farklı sanayi tesisleri hakkındaki arsa ve alan taleplerine ilişkin de çalışmalar yaptıklarını belirterek, "İnşallah en kısa zamanda onlara arsayı tahsis etmek ve orada çalışmaları başlatmak suretiyle sanayimizi de bir düzen altına alacak adımları atacağız." diye konuştu.

Açıklamanın ardından toplantı basına kapalı devam etti.