Bakan Kurum: Ülkemizi bu sorundan mutlaka kurtaracağız

Bakan Kurum, Bahariye Mevlevihanesi'nde Girişimci İşadamları Vakfınca (GİV) düzenlenen Girişimci Buluşmaları'nda iş insanlarıyla bir araya geldi.

Kurum, burada yaptığı konuşmada, 21 yılda şehirlere altyapıdan üstyapıya, sanayiden tarıma, çevreden şehirciliğe kadar milyarlarca liralık yatırım yaparak, pek çok başarı hikayesine imza attıklarını söyledi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarını anlatan Kurum, "Asrın felaketinden zarar gören 11 şehrimizde toplamda 653 bin konutumuzu dükkanlarıyla, sanayi alanlarıyla, sosyal donatılarıyla inşa ediyoruz. 11 ilimizde 185 bin konutumuzun inşaatı başlamıştır. Bunu dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Bu, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısıdır." ifadelerini kullandı.

Deprem, sel ve yangınların yaşandığı şehirlerde felaketlerin ardından söz verdikleri tüm çalışmaları yaparak yaraları sardıklarını ifade eden Kurum, depremzedelere verdikleri sözleri de yerine getireceklerini dile getirdi.

İstanbul'u Finans Merkezi ile finansın merkezi haline getirip, ekonomiyi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütmeyi sürdüreceklerini belirten Kurum, şöyle konuştu:

"21 yıldır bizim ülkemize, dünyaya verdiğimiz güven ve istikrardır. Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek, ülkemizi bu sorundan mutlaka kurtaracağız. Emin olun, her şey 28 Mayıs'tan itibaren düzelecek. 'Erdoğan gitsin.' manşetleri atanlar, o gün görecekler ki bu millet güven ve istikrardan yana tavır alacak. Memurundan emeklisine ve işçisine kadar çalışanlarımızın ücretlerini daima enflasyonun üzerinde artırarak, refah düzeylerini yükselteceğiz. Turizmde 90 milyon turist ve 100 milyar dolar turizm geliri hedefiyle, yatırımı ve tanıtımı hızlandıracağız. Ülkemizin halen 300 bin civarında olan uluslararası öğrenci sayısını 1 milyonun üzerine çıkartarak, küresel pazarın yüzde 10'unu elde edeceğiz. Bilişim ihracatında 15 milyar dolara ulaşarak, ülkemizi bu alanda küresel bir merkez haline dönüştüreceğiz. Ülkemizi 1 trilyon dolar dış ticaret hacmine ulaştırmaya yönelik hedefimize ulaşana kadar yatırıma, üretime, ihracata yükleneceğiz. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde yıllık yüzde 5,5 büyüme oranıyla, milli gelirimizi bu dönemde 1,5 trilyon dolara, ardından da asıl hedefimiz olan 2 trilyon dolar seviyesine çıkartacağız."

AK Parti göreve gelmeden önce 2002'de 3 bin 600 dolar olan kişi başına düşen milli geliri 10 bin 600 dolara yükselttiklerini hatırlatan Kurum, önümüzdeki dönemde iş insanlarıyla birlikte bu rakamı önce 16 bin dolara, ardından daha yüksek seviyelere ulaştıracaklarını dile getirdi.

- "Geleceğe umutla bakan gençlerimiz kazanacak"

Kurum, Türkiye açısından çok büyük bir eşik olarak nitelediği 14 Mayıs seçimlerini açık ara önde tamamladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Aziz milletimiz, 27 milyonu aşkın oyla Meclis'te çoğunluğu bizlere, Cumhur İttifakı'mıza verirken, kıl payı bir oranla ikinci turu işaret etti. Tabii milletimizin kararı, milletimizin takdiri başımızın üstündedir. Biz her zaman hazırız, teşkilatlarımız hazır, Sayın Cumhurbaşkanımız hazır. İnşallah 28 Mayıs'ta da milletimiz kazanacak, geleceğe umutla bakan gençlerimiz kazanacak, güçlü Türkiye'yi hayal eden annelerimiz kazanacak, Türkiye kazanacak."

Halkın yoğun bir katılımla ve büyük bir destek vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Türkiye sana emanet" diyeceğini söyleyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halkımız bu tercihi ile Türkiye Yüzyılı'nı başlatacak. Biz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın daima yanında duracağız, daima ona sahip çıkacağız. Çünkü o da bize emanettir. Sayın Cumhurbaşkanımız bize, 'Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak.' diyen Mehmet Akif'in emanetidir. 'Yeter! Söz milletindir.' diyen şehit Adnan Menderes'in emanetidir. Cumhurbaşkanımız bize, 'Devlet, millet içindir.' diyen Turgut Özal'ın, 'İman varsa imkan da vardır.' diyen Erbakan Hocamızın emanetidir. 'Gençler, hepiniz birer Türk bayrağısınız.' diyen Alparslan Türkeş'in emanetidir. 'Bana imanımın ışığı yeter.' diyen şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanetidir. O, bize, İstanbul'u yiğitlikle fetheden Sultan Fatih'in, aşkla imar eden Sinan'ın, ezanlarıyla kuşatan Ayasofya'nın emanetidir."

Bu emanete milletle birlikte 28 Mayıs'ta bir kez daha sahip çıkacaklarını dile getiren Kurum, seçimi, Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve tüm Türkiye'nin kazanacağını söyledi.

Toplantı sonunda GİV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koç, günün anısına Bakan Kurum'a hediye takdim etti.