Bakan Kurum: Vatandaşımız mağdur olmasın diye yapıyoruz

Ataşehir'deki Yeni Sahra ve Barbaros mahalleleri sakinleriyle bir araya geldiği kentsel dönüşüm konulu toplantıda konuşan Kurum, 5 yıllık bakanlık sürecinde vatandaşların hep dizinin dibinde olduğunu belirterek, afet yaşanan şehirlerdeki güvenli konutları bitirdiklerini, şimdi ise deprem bölgesi ayağa kalkana kadar 11 ilden ellerini çekmeyeceklerini söyledi.

Birinci önceliklerinin 11 ili ayağa kaldırmak olduğunu vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:



"Ardından aynı anlayışla İstanbul'a geleceğiz. İstanbul'umuzda 500 bini Anadolu Yakası'nda, 500 bini Avrupa Yakası'nda olmak üzere, inşallah ayın 22'sinde Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacaklar ve İstanbul'un dönüşümü adına yapmış olduğumuz projeleri daha da güçlendirmek adına, ortaya koyduğumuz iradeyi daha da arttırmak adına bu projemizi başlatacağız, bu kapsamda rezerv alanlarda rezerv konutlarımızı üreteceğiz. Özel konutlarımızla birlikte evini dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza yine müjdelerimiz olacak. Vatandaşlarımıza diyeceğiz ki 'İsterseniz siz anlaşın gelin ve bizler sizlerin konutlarınızı ama TOKİ'yle ama Emlak Konut Genel Müdürlüğüyle dönüştürelim ve yine size kalan bir bedel söz konusuysa o bedeli de yine uygun şartlarda kredilendirmek şartıyla sizlere destek olalım ve hep birlikte bu dönüşümü istiyoruz.' Detaylarını inşallah ayın 21'i veya 22'si tam netleşmedi, Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacaktır."

Kurum, Yeni Sahra ve Barbaros mahallelerindeki sakinlerin de yıllardır kentsel dönüşüm konusunda beklentileri olduğunu, imar planı probleminin önceki aylarda çözüldüğünü söyledi.

"İSTANBUL FİNANS MERKEZİ 17'SİNDE AÇILACAK"

Yeni ortaya konulan imar planı çerçevesinde Fikirtepe'de 15 bin konutluk projeye Bakanlık olarak girdiklerini ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"15 bin konutun dönüşümünü vatandaşımız mağdur olmasın diye girdik, yapıyoruz. Orada da ayın 17'sinde ilk konutların anahtarlarını Sayın Cumhurbaşkanımız verecek. Hemen dibinize Ataşehir'de, Ümraniye'de yapmış olduğumuz, projesini ilk günden itibaren takip ettiğimiz, bölgeye değer katacak, bölgenin istihdamına, üretimine katkı sağlayacak finans merkezimizin açılışını da Fikirtepe ile aynı gün, ayın 17'sinde büyük bir coşkuyla yapacağız. Bölgenin kalkınması adına, İstanbul'un finans merkezi olması adına burada çocuklarımızın istihdamı adına, geleceği adına bu adımı atmış olacağız ki bu finans merkeziyle birlikte Ataşehir hem değerini daha da arttıracak hem buradaki aslında dönüşümleri daha da kolaylaştıracak adımları atmış olacağız. Niye? Çünkü burada hem Avrupa'ya hem Orta Doğu'ya hizmet eden bir finans merkezi olacak. Bu finans merkeziyle birlikte işte bölgenin cazibesi de artacak."

Kurum, Yeni Sahra ve Barbaros mahallelerinde kentsel dönüşümle ilgili yaşanan tüm sıkıntıları çözeceklerini, imarda problem gözükmediğini, imar planı çözümüne ilişkin her türlü iradeyi bugünden itibaren ortaya koyacaklarını dile getirdi.

Kentsel dönüşümü gerçekleştiren firmalarda bir problem çıkması durumunda Fikirtepe'de olduğu gibi bu mahallelerde de TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğünün projelere girebileceğini aktaran Kurum, vatandaşların gönlünün bu konuda rahat olmasını istedi.

Yaklaşık bin 600 konutluk projenin de Emlak Konut Genel Müdürlüğü tarafından bu mahallelerde gerçekleştirileceğini bildiren Kurum, "Ataşehir'in yanındayız, Ataşehir'in muhtarıyız. Ataşehir'in belediye başkanıyız, Ataşehir'in milletvekiliyiz, Ataşehir'in bakanıyız. Yapılması gerekenleri birebir takip edeceğiz. Hep birlikte işte burada milletvekillerimizle, teşkilatımızla yine il başkanlığımızla, muhtarlarımızla birlikte bu sürecin takipçisi olacağız." dedi.

Kurum, Yeni Sahra ve Barbaros mahalleleri sakinlerinden, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı rekor oyla desteklemelerini istedi

Toplantı öncesinde AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığında partililerle buluşan Kurum, seçim çalışmaları kapsamında bilgi aldı.

Kurum, bilgilendirmenin ardından Sultan Alparslan Camisi'nde vatandaşlarla bir süre sohbet etti.