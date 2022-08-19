Bakan Kurum: Yüz binlerce konutumuzu aziz milletimize armağan edeceğiz

Bakan Kurum, Dörtyol Meydanı'ndaki 60 bin konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'da başlatılan Türkiye'nin en büyük dönüşüm hareketinin en önemli adımlarından birini attıklarını dile getirdi.

Tam 60 bin konutluk, dünyanın en büyük kentsel dönüşüm projesinde ilk anahtarları vatandaşlara teslim ettiklerini aktaran Kurum, "2030 yuvamız, iş yerlerimiz, ülkemiz için, milletimiz için, İstanbul'umuz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Güzel hikayeler böyle başlar ve şehre bir adam gelir. 1994 yılında İstanbul'umuzu makus talihinden kurtarmak için bu şehre bir adam geldi, Sayın Cumhurbaşkanımız. İşte bundan tam 28 yıl önce İstanbul'da adeta yeni bir eser, hizmet, şehircilik çağı açtınız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kentsel dönüşüm projeleriyle, sosyal belediyecilik devrimiyle yeni bir dönemin işaretlerinin verildiğini belirten Kurum, bu eser siyasetinin 81 ilde dalga dalga yayıldığını ifade etti.

Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlara umut olduklarını, Edirne'den Hakkari'ye yüz binlerce vatandaşa 1 milyon 170 bin sosyal konut armağan ettiklerini kaydeden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"17 Ağustos'ta yaşanan depremde binlerce canımızı yavrumuzu yitirdik. Ama hamdolsun bugün tüm afetlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz, afet anında vatandaşını bir gün, bir saat bile yalnız bırakmadı. Afetlerde, yangınlarda, sellerde ve depremlerde milletimizin, yavrularımızın yanında olduk. Bugün Elazığ'da, Malatya'da ve İzmir'de önce yaralarını saran, ardından tarihinin en büyük dönüşümüne başlayan bir Türkiye var. Antalya'da, Muğla'da, milletimizin dualarıyla, yüzlerce yeni yuva inşa eden bir Türkiye var. Doğu Karadeniz'de tüm afet alanlarında yenilenmeye imza atan bir Türkiye var. 85 milyon vatandaşının her birini şefkatle kucaklayan, sarıp sarmalayan, mazlumların hamisi Recep Tayyip Erdoğan var."

Aslına uygun olarak yenilenen tarihi kent meydanlarıyla, 140 bini İstanbul'da olmak üzere sahada devam eden 350 bin konutun inşasıyla Türkiye'ye hizmet ettiklerini vurgulayan Kurum, bugün burada 4 bin 941 konutun 2 bin 30'unu teslim ettiklerini aktardı.

Bakan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eylülde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini milletimize müjdeleyecek, nasıl 20 yılda 1 milyon 170 bin konut yaptıysak yeni 20 yıllarda da inşallah yüz binlerce konutumuzu aziz milletimize armağan edeceğiz. Esenler Meydanı'ndan, tarih önünde, Eyüp Sultan hazretlerinin huzurunda, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında milletimize söz veriyoruz. Bu cennet vatana, bu aziz millete, sizlere hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. Allah'ın izniyle, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023'te rekor oylarla büyük Türkiye yürüyüşüne, milletimiz için didinmeye, gece-gündüz çalışmaya devam edeceğiz."