Bakan Kurum: Yüz yılda yapılacak işleri milletiyle omuz omuza yapanlar bizleriz

Ataşehir Küçükbakkalköy'deki Prestij Caddesi'nde esnafla selamlaşan Kurum, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Ardından AK Parti seçim noktasında vatandaşlara hitap eden Kurum, Ataşehirli gençlerin, kadınların geleceğe güvenle bakması için mücadele ettiklerini, aynı anlayışla hizmetleri yapmayı sürdürdüklerini söyledi.

Kurum, milletin 14 Mayıs'taki seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sandıkta güçlü bir destek verdiğini, Erdoğan'ın en yakın rakibine 2,5 milyon oy fark attığını kaydederek, sandığa iradesini yansıtan herkese teşekkürlerini iletti.

Bakan Kurum, "Şimdi 28 Mayıs'ta hep birlikte yeniden sandığa gideceğiz. Bir tarafta bu ülkenin büyümesi, gelişmesi için 21 yıldır mücadele eden Cumhurbaşkanı'mız var. Her alanda ülkemize hizmetleri kazandıran, gecesini gündüzüne katan, havalimanlarıyla, üniversiteleriyle, köprüleriyle, şehir hastaneleriyle, sosyal konutlarıyla birlikte bu ülkeye çağ atlatan AK Partimiz, Cumhur İttifakımız var. Diğer tarafa baktığınızda bu ülkenin geleceğine dair tek bir projesi olmayan Kılıçdaroğlu var." diye konuştu.

"Yarısı Bizden Kampanyası" ile İstanbul'daki riskli binaları hep birlikte dönüştüreceklerini vurgulayan Kurum, "İstiyoruz ki gençlerimiz geleceğe umutla baksın. Kadınlarımız, annelerimiz umutla baksın. Hiçbir gencimiz yastığa başını koyduğunda huzursuz uyumasın. Hiçbir annemiz, babamız evladı, yakınları için üzülsün istemiyoruz. Bu anlayışla da milletimizle el ele vereceğiz ve hep birlikte İstanbul'da tek bir riskli bina kalmayana kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz." dedi.

Kurum, İstanbul'da konut ve kira fiyatlarının düşürülmesine ilişkin adımları da kararlı bir şekilde atmaya devam edeceklerini kaydetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 4 yıldır ilçedeki imar ve tapuya ilişkin sorunlarla ilgilenmediğini söyleyen Kurum, "Biz bu sorunları çözmeye yönelik bir irade ortaya koyduğumuzda da vatandaşımızın aklını karıştırmak, onları yanlış yönlendirmek için 'Sizin evlerinizi, tapularınızı, arsalarınızı alacaklar.' diye yalan yanlış ifadelerde bulunuyorlar. Biz onlara Ataşehir'den sesleniyoruz. 21 yıldır milletiyle yol yürüyenler, milletin masasında oturanlar bizleriz. 21 yıldır bu ülkede yüz yılda yapılacak işleri milletiyle omuz omuza yapanlar bizleriz." şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, seçmenlerden 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermelerini istedi.