İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2023 Çarşamba / 5 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8962
  • EURO
    21,4162
  • ALTIN
    1253.32
  • BIST100
    4424.92
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Kurum: Yüz yılda yapılacak işleri milletiyle omuz omuza yapanlar bizleriz
Politika

Bakan Kurum: Yüz yılda yapılacak işleri milletiyle omuz omuza yapanlar bizleriz

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, '21 yıldır milletiyle yol yürüyenler, milletin masasında oturanlar bizleriz. 21 yıldır bu ülkede yüz yılda yapılacak işleri milletiyle omuz omuza yapanlar bizleriz.' dedi.

AA24 Mayıs 2023 Çarşamba 20:49 - Güncelleme:
Bakan Kurum: Yüz yılda yapılacak işleri milletiyle omuz omuza yapanlar bizleriz
ABONE OL

Ataşehir Küçükbakkalköy'deki Prestij Caddesi'nde esnafla selamlaşan Kurum, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Ardından AK Parti seçim noktasında vatandaşlara hitap eden Kurum, Ataşehirli gençlerin, kadınların geleceğe güvenle bakması için mücadele ettiklerini, aynı anlayışla hizmetleri yapmayı sürdürdüklerini söyledi.

Kurum, milletin 14 Mayıs'taki seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sandıkta güçlü bir destek verdiğini, Erdoğan'ın en yakın rakibine 2,5 milyon oy fark attığını kaydederek, sandığa iradesini yansıtan herkese teşekkürlerini iletti.

Bakan Kurum, "Şimdi 28 Mayıs'ta hep birlikte yeniden sandığa gideceğiz. Bir tarafta bu ülkenin büyümesi, gelişmesi için 21 yıldır mücadele eden Cumhurbaşkanı'mız var. Her alanda ülkemize hizmetleri kazandıran, gecesini gündüzüne katan, havalimanlarıyla, üniversiteleriyle, köprüleriyle, şehir hastaneleriyle, sosyal konutlarıyla birlikte bu ülkeye çağ atlatan AK Partimiz, Cumhur İttifakımız var. Diğer tarafa baktığınızda bu ülkenin geleceğine dair tek bir projesi olmayan Kılıçdaroğlu var." diye konuştu.

"Yarısı Bizden Kampanyası" ile İstanbul'daki riskli binaları hep birlikte dönüştüreceklerini vurgulayan Kurum, "İstiyoruz ki gençlerimiz geleceğe umutla baksın. Kadınlarımız, annelerimiz umutla baksın. Hiçbir gencimiz yastığa başını koyduğunda huzursuz uyumasın. Hiçbir annemiz, babamız evladı, yakınları için üzülsün istemiyoruz. Bu anlayışla da milletimizle el ele vereceğiz ve hep birlikte İstanbul'da tek bir riskli bina kalmayana kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz." dedi.

Kurum, İstanbul'da konut ve kira fiyatlarının düşürülmesine ilişkin adımları da kararlı bir şekilde atmaya devam edeceklerini kaydetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 4 yıldır ilçedeki imar ve tapuya ilişkin sorunlarla ilgilenmediğini söyleyen Kurum, "Biz bu sorunları çözmeye yönelik bir irade ortaya koyduğumuzda da vatandaşımızın aklını karıştırmak, onları yanlış yönlendirmek için 'Sizin evlerinizi, tapularınızı, arsalarınızı alacaklar.' diye yalan yanlış ifadelerde bulunuyorlar. Biz onlara Ataşehir'den sesleniyoruz. 21 yıldır milletiyle yol yürüyenler, milletin masasında oturanlar bizleriz. 21 yıldır bu ülkede yüz yılda yapılacak işleri milletiyle omuz omuza yapanlar bizleriz." şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, seçmenlerden 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermelerini istedi.

  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
  • Bakan Kurum
  • Murat Kurum

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.