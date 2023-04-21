İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2023 Cuma / 1 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4054
  • EURO
    21,2964
  • ALTIN
    1232.11
  • BIST100
    5012.34
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Kurum'dan ''Dönüşümde Yarısı Bizden'' kampanyası paylaşımı
Politika

Bakan Kurum'dan ''Dönüşümde Yarısı Bizden'' kampanyası paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüme yönelik 'Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasına başvuruların 26 Nisan'da başlayacağını bildirdi.

AA21 Nisan 2023 Cuma 19:04 - Güncelleme:
Bakan Kurum'dan ''Dönüşümde Yarısı Bizden'' kampanyası paylaşımı
ABONE OL

Kurum, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyamıza başvurular 26 Nisan'da başlıyor. Herkesin İstanbul'u için el ele verelim, İstanbul'umuzu birlikte TOKİ ile dönüştürelim." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum ayrıca, "5 Adımda Yarısı Bizden" başlığıyla paylaştığı görselde, adım adım dönüşüm sürecine ilişkin şu bilgilere yer verdi:

"Adım 1 - Mülk sahibi 26 Nisan-29 Mayıs tarihlerinde e-devlet üzerinden başvuru yapacak.

Adım 2 - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.

Adım 3 - Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.

Adım 4 - Ruhsat alma süreci başlayacak.

Adım 5 - Binanın boşaltılmasıyla TOKİ tarafından başlatılacak süreçte en geç 2 yıl içinde inşaat tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 lira taşınma ve aylık 5 bin 250 lira kira yardımı yapılacak."

  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
  • Bakan Kurum
  • Dönüşümde Yarısı Bizden

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.