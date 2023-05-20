Bakan Kurum'dan muhalefete tepki: Milletimizin iradesine saygısızlık ettiler

AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Kurum, AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinde konuştu.

Milletin 14 Mayıs'ta büyük bir teveccüh ve yoğun katılımıyla bir seçim yaptığını aktaran Kurum, 85 milyon vatandaşla gittikleri sandıkta milletin iradesini yansıttığını söyledi.

Bakan Kurum, 14 Mayıs'ta milletin, "istikrarın ve güvenin yegane temsilcisi AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın yanında durduğunu" dile getirerek, şöyle konuştu:

"Hatırlayın o geceyi, 'öndeyiz', 'kazanıyoruz' dediler. Milletimizin iradesine saygısızlık ettiler. Her zaman olduğu gibi yalanlarla, iftiralarla, bahanelerle birlikte milletimizin aklını çelmeye çalıştılar. Birileri kendi ili dışında il il gezip ikbal kaygısı çerçevesinde gezen, işte ili dışında her işle meşgul olanlara, sosyal medyada film yapıp o filmleri iş yapıyormuş gibi algı oluşturmaya çalışanlara, afetlerde milletinin yanında değil tatilde olanlara en net cevabı 14 Mayıs'ta milletimiz sandıkta vermiştir. Bu seçimde de yine algılar değil, hakikat kazanmıştır, eser kazanmıştır, hizmet kazanmıştır, hizmet siyaseti kazanmıştır."

Kurum, milletin 14 Mayıs'ta sırtını Kandil'e, FETÖ'ye, PKK'ya, teröristlere dayayanlara en güzel cevabı verdiğini kaydetti.

Deprem bölgesindeki vatandaşların her zaman olduğu gibi bu seçimde de Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında dimdik durduğuna işaret eden Kurum, şöyle devam etti:

"Birileri de afetzede kardeşlerimizin yaralı kalplerine bakmaksızın, kararmış zihinleriyle kararmış kalpleriyle birlikte resmen kardeşlerimizle alay ettiler. İşte Cumhuriyet Halk Partili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi. Depremden hemen sonra kendisine oy verilmediği gerekçesiyle ödeneği bahane ederek, depremzede kardeşlerimizi orada misafirhanelerden, yurtlardan çıkarmaya çalıştılar. Ve oradaki kardeşlerimizin duygularıyla, oradaki kardeşlerimizin hakikaten yaralı kalpleriyle resmen alay ettiler ama milletimiz bilmelidir ki biz hiçbir zaman hiçbir kardeşimizi, 85 milyon kardeşimizi ayırt etmeksizin depremzede kardeşlerimizle birlikte el ele verdik ve 21 yıldır bu hizmetleri yapıyoruz. Hiçbir zaman da hiçbir vatandaşımızı dini, dili, ırkı, inancı, mezhebi ne olursa olsun ayırt etmeden hizmetlerimizi yaptık. Allah'ın izniyle yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı anlayışla bu beceriksizlerin, bu liyakatsizlerin insafına vatandaşlarımızı, afetzede kardeşlerimizi terk etmedik. Bundan sonra da Allah'ın izniyle terk etmeyeceğiz."

Bakan Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde afetzedelere bir söz verdiklerini ve bu sözlerini daha önce de olduğu gibi tutacaklarını anlatarak, konutları bir yıl içerisinde teslim edeceklerini söyledi.

"Onlar algılarla, reklamlarla hakikat dışında hareket etsinler" diyen Kurum, "Biz, 173 bin konutumuzun inşasını işte depremden 3 ay geçti, 173 bin konutun inşası, sanayi sitesi, köy evi, 11 ilimizde başlamıştır. 11 ilimizde, ilçelerimizde eş zamanlı inşaat süreci devam etmektedir. İnşallah ilk etapta 319 bin, ardından 650 bin konutumuzu bitireceğiz. Ve afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz." diye konuştu.

El birliğiyle Tuzla için hep en iyi olanı hayal edeceklerini belirten Kurum, o hayalleri bir bir gerçeğe çevireceklerini dile getirdi.

Orhanlı birinci etaptaki 381 konuta işaret eden Kurum, "İkinci etapta 577 konutumuzun temellerini hep birlikte en yakın zamanda atıyoruz. Aydınlı'da birinci etapta 627, ikinci etapta 625 konutumuzun yapımına devam ediyoruz Üçüncü etaptaki 675 konutun çalışmaları da hızlı bir şekilde yürütülüyor. Konaşlı'da inşa ettiğimiz 508 konutumuzu inşallah bu yıl bitmeden hak sahibi kardeşlerimize vereceğiz. Aydınlı Mahallemiz, Şekerpınarı Caddesi bitişiğindeki alanı rezerv alan ilan ediyoruz. Meşhur adıyla 726 parselimiz, 726 parselin de takipçisi biz olacağız, başkanım olacak. Hep birlikte, sizlerle birlikte o parselin de ne sorunu varsa sorunun çözen tarafında olacağız. Burada 65 yıldır yine çözülmeyen tapu sorunlarını inşallah sizlerle birlikte gerekirse kanuni düzenleme, gerekirse imar planı, gerekirse mülkiyete ilişkin takas ne yapılması gerekiyorsa beraber takibini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Tuzla'daki çalışmaları anlatan Kurum, İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayana kadar mücadelelerini sürdürecekleri ifade etti.

Kurum, Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na bugüne kadar 760 bin bağımsız bölümün başvuru yaptığını ifade ederek, bunun da 3 milyona yakın kişinin devletine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvenini ortaya koyduğu anlamına geldiğini söyledi.

Bakan Kurum, daha sonra Tuzla İstasyon Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Burada esnafla sohbet eden Kurum, vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi. Kurum ayrıca, girdiği bir dondurmacıda vatandaşlara dondurma ikram etti.