Bakan Kurum'dan sanayi esnafına müjde: Yarısını devletimiz verir, dönüştürürüz

AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı olan Kurum, Kartal'daki Çavuşoğlu Sanayi Sitesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Kurum, İstanbul'un gelişen ve güvenilir bir dünya şehri olması için kentsel dönüşüm ve altyapı çalışmalarına ağırlık verildiğini söyledi.

Kurum, bu kapsamda başlatılan "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na başvuru sayısının 73 bine ulaştığını, 1 milyon 600 bin civarında vatandaşın yeni yuvası için adım attığını kaydetti.

Bakan Kurum, konutlardaki dönüşümün sanayi tesislerini de kapsadığına dikkati çekerek, "Bakanlık olarak 'Yeni Sanayi Alanlarıyla Büyük Türkiye' hedefiyle bugün tüm sanayi alanlarını daha modern yerlere taşıyoruz. Ankara, Trabzon, Uşak, Aksaray, Diyarbakır ve Kayseri'de eski sanayi sitelerimizi taşıdık. Esnafımızın, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yine 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında ilk etapta 10 bin, sonrasında toplam 50 bin sanayi dükkanını kazandıracağız." diye konuştu.

Kartal için de büyük bir projenin kısa bir süre önce başlatıldığını kaydeden Kurum, "Bu bölgede, Tuzla'da, Kartal'da 2-3 arazi üzerinde görüşmelerimizi yaptık ve en son Tuzla'daki yerde istişare etmek suretiyle kararımızı aldık. Tuzla'daki hazineye ait araziyi Çavuşoğlu Sanayi Sitesi'ne tahsis edeceğiz. Eğer esnafımız bizim vermiş olduğumuz arsayı, 'Sayın Bakanım arsayı verdiniz de iş yerleri ne olacak?' derse nasıl evlerimizi Yarısı Bizden Kampanyası ile dönüştürüyorsak sanayi sitemizi de yarısını devletimiz verir, dönüştürürüz." ifadelerini kullandı.

YUNUS MAHALLESİ'NDE KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDAKİ İNŞAAT TEMMUZDA BAŞLAYACAK



Bakan Kurum, Yunus Mahallesi sakinleriyle de bir düğün salonunda bir araya geldi.

Mahalledeki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Kurum, "Mahallemizde bulunan 135 bin metrekare tapu alana sahip bölgemizi vatandaşlarımızın da talebi doğrultusunda riskli alan ilan etmiştik. Mahallemizde çok sayıda sağlıksız yapı olması sebebiyle bu alanı, riskli alanla birlikte sizlerin de teveccühünü gördüğümüz çalışmalarımızı başlattık." dedi.



Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Kentsel dönüşüm sürecinde sizler buradaki yüklenici firmayla yüzde 81 oranında bir uzlaşma sağladınız. İşte 3'te 2 çoğunluğu geçmiş oldunuz. Bu dönüşümün başlaması için yeterli bir oran. Burada hazineye ait mülkiyetleri sizin çoğunluğu sağlayabilmeniz adına, siz nasıl sürece dahil olduysanız biz de vatandaşımızın lehine süreci hızlandırmak için dahil olduk. İmar planlarını onayladık. İmar uygulamasını onayladık. Yarın da tapuları alınacak."



"Temmuz ayında ilk etabına başlayacağımız inşaatımızı 2 yıl içinde yüklenici firma teslim edecek." diyen Bakan Kurum, şunları kaydetti:



"İki yıl zamanı var. İki yıl içerisinde bu inşaatları bitirip tamamlayıp teslim edecek. İki yıl içerisinde teslim edip inşallah vatandaşlarımıza sağlam, güvenli konutları veriyor olacak. Bu süreçte, sürecin uzaması sebebiyle de yine yüklenici firma mayıs ayı itibarıyla buradaki her bir kardeşime 5 bin 250 lira kira yardımı yapacak. Kira yardımını iş bitene kadar, evlerinize girene kadar bu yardımı almaya devam edeceksiniz. Burada her 6 ayda bir de kiraya ne kadar artış geliyorsa o artışı da inşallah yansıtacaklar."

