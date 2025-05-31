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Politika

Bakan Kurum'dan ''Terörsüz Türkiye'' vurgusu: Yepyeni bir aşamaya geçiyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, terörsüz Türkiye ile vatandaşların refah ve huzur içerisinde yaşayacağını belirterek, 'Türkiye için yepyeni bir aşamaya geçiyoruz. Yarım asırdır mücadele ettiğimiz terör belasından kurtuluyor, terörsüz Türkiye döneminin kapılarını inşallah hep birlikte açıyoruz.' ifadelerini kullandı.

AA31 Mayıs 2025 Cumartesi 14:28 - Güncelleme:
Bakan Kurum'dan ''Terörsüz Türkiye'' vurgusu: Yepyeni bir aşamaya geçiyoruz
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Kurum, AK Parti Konya İl Başkanlığı önünde düzenlenen Teşkilat Buluşması Programı'nda, Anadolu'yu gezdiklerini söyledi.

AK Parti ve Cumhur İttifakından başka dertlenen, çalışan, koşan bir teşkilat olmadığını ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

"Şimdi inşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önderliğinde güçlü Türkiye için yepyeni bir aşamaya geçiyoruz. Yarım asırdır mücadele ettiğimiz terör belasından kurtuluyor, terörsüz Türkiye döneminin kapılarını inşallah hep birlikte açıyoruz. Göreceksiniz terörsüz Türkiye, 86 milyon vatandaşımızın tamamına refah, huzur ve mutluluk getirecek. Bununla beraber inşallah sivil anayasamızı da yaptığımızda ekonomimiz, savunma sanayimiz, şehirlerimiz, kentlerimiz daha da güçlenecek."

- "CUMHURBAŞKANIMIZ, MAZLUMLARININ TEK UMUDUDUR"

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk milletinin yegane temsilcisi olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız, mazlumların tek umudu ve küresel çetelerin tek düşmanıdır. Herkes görecek ki bu aziz millet ilk seçimlerde olduğu gibi yine sandığın başında güçlü bir şekilde, Cumhur İttifakı'nı, Cumhurbaşkanımızı destekleyecektir. Milletimiz şaibeli kurultaylarla anılan bu CHP yönetimine yine haddini bildirecektir. Bu CHP yönetimi buraya, Konya'ya bindirilmiş kıtalarla geldi. Senaryoyu kendileri yazdılar, kendileri oynadılar. Konyamıza tek bir tutarlı yanı olmayan sözlerle iftira attılar. Konyalı kardeşlerim bunlara inanır mı, inanmadı."

- "YIL SONUNA KADAR 453 BİN KONUTU TESLİM EDECEĞİZ"

Deprem bölgesini tamamen ayağa kaldıracaklarını ifade ettiklerini anımsatan Kurum, "'Yıl sonuna kadar 453 bin konutu, iş yerini bitirip depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz.' dedik. Dünyada bir ülke büyüklüğündeki bu projelerin sözünü vermek ve bu kadar kısa bir süre içerisinde bu sözü tutmak nasıl olurmuş başta bu muhalefete ve ondan sonra da tüm dünyaya göstereceğiz. Depremin üzerinden iki yıl geçti, 201 bin konutu alnımızın akıyla, gayretlerimizle, emeğimizle, alın terimizle vatandaşlarımıza teslim ettik. Şimdi oraya hiç giremiyorlar. 'Siz bu işleri yapamıyorsunuz' diyemiyorlar." diye konuştu.

- "TÜRKİYE YÜZYILINI TÜM İNSANLIK BEKLEMEKTEDİR"

Kurum, şartlar ne olursa olsun üretmeye ve çalışmaya devam edeceklerine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Deprem bölgesindeki işlerimizi bitirir bitirmez başta İstanbul olmak üzere 81 ilimize bu bilgiyi, tecrübeyi aktaracağız, yayacağız ve şunu asla unutmayacağız, Türk beklenendir, Türkiye umut edilendir. Türkiye Yüzyılını tüm insanlık beklemektedir. Türkiye Yüzyılına en çok da Gazze'mizin ihtiyacı var. Biz zulme karşı asla ve asla geri durmadık. Bundan sonra da durmayacağız. Bir adım bile geri atmayacağız. Tüm yüreğimle söylüyorum, Karabağ, Libya ve Suriye'de nasıl bir Türk dolunayı bir gece ansızın başladıysa Filistin'de de o beklenen şafak sökecek, o beklenen güneş doğacaktır."

  • Çevre
  • Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
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