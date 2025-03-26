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Politika

Bakan Memişoğlu: Aile Sağlığı Merkezlerimizi güçlendirmeye kesintisiz olarak devam edeceğiz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini daha kolay hale getirmek için Aile Sağlığı Merkezlerimizi güçlendirmeye kesintisiz olarak devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

AA26 Mart 2025 Çarşamba 07:35 - Güncelleme:
Bakan Memişoğlu: Aile Sağlığı Merkezlerimizi güçlendirmeye kesintisiz olarak devam edeceğiz
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Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından, dün Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e ilişkin açıklamada bulundu.

Memişoğlu, sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nın inşasında koruyucu hekimliği kritik noktaya konumlandırdıklarını, adımlarını birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirme hedefiyle attıklarını bildirdi.

Aile hekimlerinin bu sürecin en önemli yapı taşlarından olduğunu düşündüklerini aktaran Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda hem iş süreçlerini iyileştirmek hem de sağlık hizmetlerindeki etkinliklerini artırmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Gayemiz, el birliğiyle Aile Hekimliği Sistemimizi çok daha iyi bir noktaya taşımak. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini daha kolay hale getirmek için Aile Sağlığı Merkezlerimizi güçlendirmeye kesintisiz olarak devam edeceğiz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan'a, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e bu süreçteki destekleri için teşekkür ediyorum. Uzun süredir iş birliği içinde yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemenin tüm vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum."

  • Kemal Memişoğlu
  • Aile Sağlığı Merkezleri
  • Sağlık Uygulama Tebliği

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