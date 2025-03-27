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Politika

Bakan Memişoğlu Çorum'da

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çorum'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

AA27 Mart 2025 Perşembe 15:12 - Güncelleme:
Bakan Memişoğlu Çorum'da
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Bakan Memişoğlu, Valiliğe gelişinde Vali Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Memişoğlu, burada Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra kentte yürütülen çalışmalar hakkında Vali Çalgan'dan bilgi aldı.

Çorum Valiliği Toplantı Salonu'nda "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Çorum Sağlık Yöneticileri Toplantısı"na katılan Memişoğlu, ardından İl Sağlık Müdürü Sinan Zehir'i ziyaret ederek, kentteki sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Daha sonra 200 yataklı devlet hastanesi inşaatını gezen Memişoğlu, incelemelerde bulundu.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesini de ziyaret eden Memişoğlu, Çorum programı kapsamında, kentte kısa süre önce hizmet vermeye başlayan Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin açılış törenine katılacak ardından Çorum Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

Memişoğlu, AK Parti İl Başkanlığının Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi'nde düzenleyeceği geleneksel iftar programında partililerle bir araya gelecek.

  • Kemal Memişoğlu
  • Sağlık Bakanı
  • Çorum ziyareti

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