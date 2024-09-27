İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2024 Cuma / 24 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1816
  • EURO
    38,1917
  • ALTIN
    2932.66
  • BIST100
    9769.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Memişoğlu: Türkiye sağlıkla ilgili iyi hizmet sunan sayılı ülkelerden
Politika

Bakan Memişoğlu: Türkiye sağlıkla ilgili iyi hizmet sunan sayılı ülkelerden

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Türkiye sağlıkla ilgili hizmeti iyi sunan, dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesi. Bunun yanında üretimini, teknolojisini ve bilgisini de üretmek için çaba harcıyoruz' dedi.

DHA27 Eylül 2024 Cuma 13:23 - Güncelleme:
Bakan Memişoğlu: Türkiye sağlıkla ilgili iyi hizmet sunan sayılı ülkelerden
ABONE OL

Bakan Memişoğlu, Yozgat Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerini değerlendirmek ve daha iyi hizmet sunmak için Yozgat'a geldiğini söyledi. Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımızın 'Hayalim' dediği, şehir hastanelerimizin ilkini Yozgat'ta hizmete açmıştık. Sağlık hizmetleri anlamında Yozgat iyi yerlerde ve daha da iyi olması için çabalıyoruz. Özellikle üniversite hastanemiz ve sağlık hizmetleri sunan şehir hastanemiz ile beraber burada sağlığı değerlendiriyoruz. Türkiye sağlıkla ilgili hizmeti iyi sunan, dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesi. Bunun yanında üretimini, teknolojisini ve bilgisini de üretmek için çaba harcıyoruz. Özellikle toplumumuza sağlığın kıymetini bilmesini, hastalanmadan sağlığını ve bedenini korumasını öneriyoruz. Özellikle bağımlılıklardan, kilodan, yanlış beslenmeden, hareketsizlikten uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Malum ekim ve kasım ayları üst solunum yolları enfeksiyonunun arttığı dönemler. Onun için hijyen kurallarına, kapalı alanlarda, eğer hastalıklar varsa oradan uzak durmalarını veya hastalanmışlarsa kendilerini izole etmelerini öneriyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin sağlık hizmetinde iyi yerlere gittiğini söyleyen Memişoğlu, "Türkiye sağlıkla ilgili iyi yerlere gidiyor. Ben özellikle, Yozgat'ın altyapısıyla, hizmetleriyle çok iyi yere geldiğini gördüm, bundan da memnuniyet duydum. Özellikle son 15-20 senedir Yozgat'ın gerçekten devlet yatırımı anlamında çok iyi işlere imza attığını ve bu konuda büyük bir gelişim içinde olduğunu görmekten de memnuniyet duydum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu birliktelikle Türkiye çok daha iyi yerlere gelecektir. Yozgat bunun bir örneği. Bu konuda, bu başarıyı gösteren herkese de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, daha sonra Yozgat Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Basına kapalı yapılan ziyaretin ardından Memişoğlu, Yozgat Adalet Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen İl Sağlık Yöneticileri Değerlendirme toplantısına katıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.