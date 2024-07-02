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Politika

Bakan Memişoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

AA2 Temmuz 2024 Salı 08:15 - Güncelleme:
Bakan Memişoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
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Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Sağlık Bakanlığı görevine atanan Memişoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Memişoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin 53. Sağlık Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım. Vatanımız ve milletimiz için bu onurlu göreve beni layık gördüğü için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyorum. Görevimin gerektirdiği ağır sorumluluğu hakkıyla ifa edebilmek için var gücümle çalışacağım. Allah utandırmasın. Saygı ve hürmetlerimle."

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