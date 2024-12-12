Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2025 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşüldü.

'MADEM ELİNİZDE BELGE VARDI NEDEN SAVCILARLA PAYLAŞMADINIZ?'

'Yenidoğan Çetesi'yle ilgili de konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu "Denetimlerimizde sıra dışılığı fark eden ve CİMER ihbarıyla daha somut bir hal alınca konuyu adli bir operasyona dönüştüren biziz. Bakın, bu kadar teknik takibi yapan bu devletin savcıları, bu devletin emniyet mensupları. Bu kadar denetimi gerçekleştiren bu devletin sağlık personelleri. Bakmayın siz, bugün birilerinin operasyon yapıldıktan 6 ay sonra ortaya çıkıp, iddianamenin aleniyet kazanmasının üzerinden 2 ay geçtikten sonra; tüm tape kayıtları ve dijital materyallerden elde edilen bulgular kamuoyuna yansıdıktan sonra, sanki konuyu kendileri ortaya çıkarmışlar gibi sözde kahramanlık yapanlara. Madem ellerinde bilgi belge vardı, iddianame yayınlanana kadar akılları neredeydi, bu bilgileri neden kendilerine sakladılar? Neden savcılarla, yetkili makamlarla paylaşmadılar?" diye konuştu.

'MİTOMANİ' TARTIŞMASI

Genel Kurul'da bakanların sunumunun ardından soru-cevaba geçildi. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Memişoğlu, "Yenidoğan konusuna yeniden girmeyecektim. Zira, tüm gerçekleri komisyonda açıklamıştım. Gerçeklere tahammül edemeyenler, oradan kaçanlar öğrenememişler. Buna rağmen bazılarının ısrarla kamuoyuna yalan söylemekten vazgeçmediklerini üzülerek izliyorum. Hatta birilerinin patolojik yalan söyleme hastalığı olan mitomaniye yakalandıklarını, psikiyatrist olmasam da bir genel cerrahi olarak görüyorum. Allah şifalarını versin inşallah. Bize başvururlarsa da tedavileri için elimizden geleni yapacağız" dedi.

'Seyirci kalındı' şeklindeki iddiaya ilişkin ise Memişoğlu, "Defalarca söyledik, işin başında biz vardık. Gerçekleri öğrenin, algı oluşturmayın. İşin doğası gereği gizlilik içerisinde yürütülen soruşturma aşamasında savcılık makamı ve emniyet güçleriyle çalıştık. Özel denetimleri biz yaptık. Soruşturmanın gizliliği kapsamında elde edilen her bilgi eş zamanlı şekilde bize gelmedi. Ancak bu ne acizlik ne de izlemektir. Bu soruşturmanın gizliliğini korumak için başvurulan zorunlu bir yöntemdir. Kıdemli cerrah olarak çömezleri muhatap almadım" şeklinde cevap verdi.