Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Kışkırtmanın arkasında kim olduğunu araştıracaklar

Kuzey Irak'taki Duhok yakınlarında bulunan bulunan Türk askeri birliğine saldırı ile ilgili, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'yi arayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavüşoğlu, görüşmeye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Antalya'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak'ın kuzeyinde yaşanan provokasyonlarla ilgili, ''Yerel halkı kışkırtmaya başladılar. Bunun arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz. Bu tür olaylara prim verilmemesi gerektiğini ilettik" dedi.

IKBY Başbakanı Barzani'nin görüşmede, Irak'ın kuzeyindeki Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üst bölgesine PKK terör örgütü provokasyonu sonucu gerçekleşen saldırıyla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını ve konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını belirttiği ifade edildi.