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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Kışkırtmanın arkasında kim olduğunu araştıracaklar

Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, 'Irak'taki kışkırtmanın arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz. Bu tür olaylara prim verilmemesi gerekiyor.' dedi.

  • star.com.tr
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Kuzey Irak'taki Duhok yakınlarında bulunan bulunan Türk askeri birliğine saldırı ile ilgili, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'yi arayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavüşoğlu, görüşmeye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. 

Antalya'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak'ın kuzeyinde yaşanan provokasyonlarla ilgili, ''Yerel halkı kışkırtmaya başladılar. Bunun arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz. Bu tür olaylara prim verilmemesi gerektiğini ilettik" dedi.

IKBY Başbakanı Barzani'nin görüşmede, Irak'ın kuzeyindeki Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üst bölgesine PKK terör örgütü provokasyonu sonucu gerçekleşen saldırıyla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını ve konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını belirttiği ifade edildi.
 
VENEZUELA'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ
 
Venezuela'da Juan Guadido'nun kendini devlet başkanı ilan etmesiyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin baskısının AB değerleriyle çeliştiğini ifade etti. Çavuşoğlu, halkın sandıktaki iradesine herkesin saygı duyması gerektiğini vurguladı.
 
KKTC ZİYARETİ
 
Bakan Çavuşoğlu, ''Bazı kişiler ideolojilerini dikte ediyor. Bir kişinin siyasi ideolojisine göre Kıbrıs feda edilemez. KKTC'de demokratik olgunluk var.'' dedi.

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