İstanbul 1. Bölgeden AK Parti milletvekili adayı olan Kurum, Sancaktepe Şehit Furkan Doğan Gençlik Merkezi'nde iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda, Sancaktepe'nin İstanbul'un yükselen değeri olduğunu, 21 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik durduğunu söyledi.

Sancaktepe'nin aynı zamanda İstanbul'un en çok nüfusu artan ilçelerinin başında geldiğini belirten Kurum, ilçe büyürken demografik yapının korunmasının önemine dikkati çekti.

İlçenin Millet Bahçesi ihtiyacını karşıladıklarına değinen Kurum, ikinci Millet Bahçesi'nde son aşamaya geldiklerini ifade etti.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla üzüntü yaşadıklarını anlatan Kurum, gönüllerinin deprem bölgesinde olduğunu dile getirdi.

Depremin etkilediği 11 ilin yeniden ayağa kalkması gerektiğine vurgu yapan Kurum, bunun için çaba harcadıklarını, bölgeye dair verilen sözlerin tutulacağını söyledi.

İstanbul'un dönüşümü için planlanan kentsel dönüşüm projesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ramazan Bayramı'nın birinci günü açıklanacağına işaret eden Kurum, AK Parti'nin 21 yıldır çok önemli bir süreç yürüttüğünü kaydetti.

AK Parti'nin her zaman eser ürettiğini vurgulayan Kurum, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın rekor oyla yeniden seçileceğini ifade etti.

"İstikrar ve güvenden yana 14 seçimdir milletimiz oy kullandılar, 14 seçimdir bizi desteklediler ve her zorlu şartta bizim yanımızdaydılar. Biz de onlar için bu mücadeleyi verdik." diyen Kurum, Türkiye Yüzyılı için doğru adımların atılması gerektiğini aktardı.

Türkiye Yüzyılı için en doğru insanın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Kurum, herkesin huzur içerisinde yaşadığı bir İstanbul'u hayal ettiğini kaydetti.

Seçim kaygısı yaşamadıklarının altını çizen Kurum, "Bize diyorlar ki 'Seçim kaygınız var mı?' Bizim hiçbir zaman bir seçim kaygımız olmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tek gayemiz neydi biliyor musunuz? Çocuklarımıza iyi bir gelecek sunabilme kaygısı. Bu kaygıyla çalıştık, bu kaygıyla hayal kurduk ve bu hayali de bir büyük gerçeğe dönüştürdük. Hamdolsun milletimize her seçim meydanında, her seçim bölgesinde ne söylediysek en az o sözlerimizi yerine getirdik ve yerine getirmeye devam ediyoruz. Allah bizi milletimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza mahcup etmesin. İnşallah aynı anlayışla biz 15 Mayıs sabahı kaldığı yerden çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Kurum, konuşmasının ardından iş insanlarının sorularını yanıtladı.

Programda, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar da konuşma yaptı.