Bakan Murat Kurum'dan muhalefete sert tepki: Destek bulamayınca da milletimize hakaret etmeye kalktılar





Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Kurum, Kartal'daki Trabzon Çaykaralılar Derneği'ni ziyaret etti.

Kemençe eşliğinde söylenen Karadeniz türkülerine alkışlarla eşlik eden Kurum, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyledi.

İstanbul'un 39 ilçesi ve 963 mahallesinde gece gündüz demeden çalıştıklarını anlatan Kurum, kentteki tüm sağlıksız yapıları yenileyeceklerini belirtti.

Bakan Kurum, şu ana kadar "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına 785 bin bağımsız bölüm için 182 bin başvuru yapıldığını bildirdi.

İstanbul ile Trabzon için ikiz kardeş benzetmesi yapan Kurum, "Çünkü ikisinin de fatihi, Sultan Mehmet'tir. Trabzon daima Karadeniz'in evladı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yanında olmuş, her zaman Cumhur İttifakı'na destek vermiştir. Biz de hiçbir zaman Trabzon'u yalnız bırakmadık. Güzel şehrimize daima hizmet götürdük, eser kazandırdık." diye konuştu.

Kurum, AK Parti iktidarları döneminde Trabzon'a yapılan yatırımlara ilişkin şunları söyledi:

"Çevre ve şehircilikte; TOKİ vasıtasıyla 8 bin 76 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik, 1031 konutun yapımına devam ediyoruz. 'İlk Evim' projemiz kapsamında Trabzon'da toplam 2 bin 550 konut inşa edeceğiz, 'İlk İş Yerim' projemiz kapsamında 250 iş yerini esnafımız için inşa edeceğiz. 'İlk Evim Arsa' projemiz kapsamında 500 konutluk altyapısı hazır müstakil ve müşterek arsalarımızı sizlerin hizmetine sunacağız."

AK Parti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği sözleri her daim yerine getirdiğini vurgulayan Kurum, CHP'lilerin "Bu milletle helalleşeceğiz" sözlerine dikkati çekti.

Bakan Kurum, "Seçimlerden sonra destek bulamayınca da milletimize hakaret etmeye kalktılar. Milletimize şirin görünmek için daha önce parmaklarıyla kalp işareti yapan Kılıçdaroğlu, seçim sonuçları açıklandıktan sonra vesayetçiler tarafından kurulan o masayı yumrukluyor." ifadelerini kullandı.

28 Mayıs'ta da milletin teveccühünü kazanacaklarını vurgulayan Kurum, "15 Temmuz'da olduğu gibi evlerinde onlar kahvelerini içmeye devam edecekler. Ve televizyonda bizim Sayın Cumhurbaşkanı'mızla birlikte 11 ilimizde afetzede kardeşlerimize teslim ettiğimiz konutların anahtar teslim törenlerini izleyecekler." değerlendirmesini yaptı.

"SEÇİMDEN SONRA DA MİLLİYETÇİ AKIMINA BAŞLADILAR"

Bakan Kurum, Millet İttifakı'nı eleştirerek, şunları belirtti:

"Seçimden önce Londra'dan sipariş verdiler. Seçimden sonra da milliyetçi akımına başladılar. Seçimden önce SİHA'larımızın, İHA'larımızın, TCG Anadolu gemimizin üretimini durdurmaktan bahsediyorlardı. Şimdi, seçimden sonra 'Biz teröre karşıyız. PKK'ya karşıyız' diyorlar. Ya senin sözüne kim inanır? Şimdiye kadar karşıydın madem niye masa etrafında oturdun?"

Türkiye'nin IMF'ye olan borcunu bitirdiğini vurgulayan Kurum, 28 Mayıs'ta güven tazelendiğinde her alanda yatırımların hızlı şekilde yapılmaya devam edeceğini kaydetti.

Kurum, 28 Mayıs'ta sandığa gidilmesi çağrısı yaparak, "29 Mayıs'ta iki bayram yapacağız. Birincisi fethin 570. yıl dönümü kutlayacağız. Ardından da Fatih'in torunları olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ümmetin Liderine, Genel Başkanımıza destek verip yeniden cumhurbaşkanı yapacağız." şeklinde konuştu.

