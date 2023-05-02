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Politika

Bakan Murat Kurum'dan örnek davranış! Depremzede çocuklarla futbol maçı yapacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremzede çocuklarla futbol maçı yapacak.

AA2 Mayıs 2023 Salı 22:34 - Güncelleme:
Bakan Murat Kurum'dan örnek davranış! Depremzede çocuklarla futbol maçı yapacak
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından depremzedeler için Kurum'un talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmeler neticesinde özel bir gösteri maçı organize edildi.

Depremden sonra İstanbul'a gelen 20 depremzede çocuk, Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcularla maç yapacak. Bakan Murat Kurum da Yükselen Anadolu takımında yer alacak.

Takımların teknik direktörlüğünü, Arda Turan ve depremi Hatay'da yaşayan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel yapacak.

Karşılaşmada, Rıdvan Dilmen, Mesut Özil, Juan Mata, Batefimbi Gomis, Emin Bayram, Eren Elmalı, Serkan Asan, Kağan Moradaoğlu, Volkan Babacan, Salih Dursun, Davide Biraschi ve Burak Özdemir'in de aralarında bulunduğu futbolcular, yeşil sahada depremzedelerle top koşturacak.

TRT Spor ve A Spor ekranlarından canlı yayımlanacak özel karşılaşmayı, birçok kritik müsabakada düdük çalan, Şampiyonlar Ligi finalini yöneten ilk Türk hakemi olarak tarihe geçen Cüneyt Çakır yönetecek.

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