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Politika

Bakan Muş: İki ülke için hayırlı olsun

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, BAE ile imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nı değerlendirdi. Bakan Muş, 'İkili ticaret hacmi ve yatırımların en yüksek seviyeye çıkartılmasına hizmet edecek bu anlaşma iki ülke için hayırlı olsun.' ifadesini kullandı.

AA3 Mart 2023 Cuma 18:05 - Güncelleme:
Bakan Muş: İki ülke için hayırlı olsun
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması"nın ikili ticaret hacmi ve yatırımların en yüksek seviyeye çıkartılmasına hizmet edeceğini bildirdi.

BAKAN MUŞ: BU ANLAŞMA İKİ ÜLKE İÇİN HAYIRLI OLSUN

Bakan Muş, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ülkemiz ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nı imzaladık. İkili ticaret hacmi ve yatırımların en yüksek seviyeye çıkartılmasına hizmet edecek bu anlaşma iki ülke için hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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