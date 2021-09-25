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Politika

Bakan Muş, Irak'ta temaslarda bulunacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Irak'ın başkenti Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'e geldi.

AA25 Eylül 2021 Cumartesi 20:24 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 20:29
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Bakan Mehmet Muş, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Ticaret ve Sanayi Bakanı Kemal Müslim tarafından karşılandı.

Bakan Muş, başkent Bağdat'ta Irak Ulaştırma Bakanı Nasır el-Şibli ile bir araya gelmişti.

Bağdat programı sonrası Erbil'e geçen Muş, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşecek.

Muş, 18 Ağustos'ta Bağdat'a giderek Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, mevkidaşı Ala el-Cuburi ve Ulaştırma Bakanı eş-Şibli ile bir araya gelmişti.

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