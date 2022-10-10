Bakan Muş, Robert Habeck ile görüştü

Muş, Twitter hesabından, görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Robert Habeck ile Berlin'de bir araya geldiklerini belirten Muş, "İkili ticaret hacmimizden karşılıklı yatırımlara, olası ortak projelerden kara yolu taşımacılığına ve savunma sanayii-enerji alanlarındaki iş birliklerine kadar pek çok konuyu ele aldık." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Muş, Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortaklık Komisyonu (JETCO) 3. Dönem Toplantısı'nı Berlin'de gerçekleştirdiklerini bildirerek, "Türk ve Alman iş dünyasının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ikili ticaret ve yatırımlara ilişkin hususlar ile sektörel iş birliği alanlarını ele aldık." dedi.