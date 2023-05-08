Bakan Muş: Togg'un yarın bir gün otobüsü, kamyonu, A segmenti olacaktır

Samsun'da Ticaret Bakanlığı tarafından, Karadeniz Bölgesi'nin sahip olduğu ekonomik potansiyeli ortaya çıkarmak, sektörlerin katma değerli dönüşümünü sağlamak, üretim ve ihracatı artırmak amacıyla 'Samsun Yatırım ve İhracat Zirvesi' düzenlendi. İş dünyasının öncü isimlerini Samsun'da buluşturan zirveye Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Fuat Köktaş ve Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile iş insanları katıldı.

"BİZLER TOGG'DAN SAMSUN'DA DA BİR BABAYİĞİTLİK GÖSTERMESİNİN İSTİYORUZ"

Zirvede konuşma yapan Bakan Muş, "Samsun'a bu zirveden sonra önemli yatırımcıların geleceğine eminim. Organize sanayi bölgeleri var. Onların büyüklüklerini ciddi bir ölçeğe ulaştıracağız. Ölçek olarak burada büyük sanayi bölgeleri oluşacaktır. Türkiye'nin yıldız markaları var. Hepsi yıldızdır fakat son dönemde parlayan önemli markaları vardır. Bunların bir tanesi de Togg'dur. Tabii, sizler Rıfat Bey'i Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı olarak tanıyorsunuz. Onun başka bir şapkası daha vardır. O da Togg Yönetim Kurulu Başkanlığı'dır. Bu işin babayiğitlerinden bir tanesi de kendisidir. Dolayısıyla babayiğitliklerini Bursa Gemlik'te gösterdiler. Şu anda Samsun'dalar. Bizler Togg'dan Samsun'da da bir babayiğitlik göstermesinin istiyoruz. Burası kurtuluş meşalesinin yakıldığı şehirdir. Bu Togg'un yarın bir gün otobüsü, kamyonu, A segmenti olacaktır. Bunlardan birisini ya da parçalarından bir kısmını Samsun'da biz üretmek istiyoruz. Bu şehir bunun karşılığını, tedarikini sağlayabilecek bir şehirdir. Dünyanın yollarını dolaşacak olan Togg'da mutlaka Samsun'dan da bir parça ve bütün olarak olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"YÜKSEK KATMA DEĞERLİ MAL VE İHRACAT ÇALIŞMALARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYORUZ"



Bakan Muş, Türkiye'nin küresel ticaretten aldığı payı yükseltmek için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Pandemi ile başlayan tedarik sorunları, yanı başımızda başlayan Ukrayna-Rusya savaşı ile derinleşen hammadde ve enerji krizleri küresel ekonomiyi bir belirsizliğe sürüklemiştir. Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen 2022 yılında ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 5,6 artarak 254 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Üretim, yatırım ve ihracata dayalı büyüme modelini önemseyen ülkemiz küresel ticarettekini payını yükseltmek yüksek katma değerli mal ve ihracatını çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir" şeklinde konuştu.

"BAKAN OLARAK SİZİN BURADA OLMANIZ DA TOGG İÇİN BÜYÜK BİR AVANTAJ"



TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise Bakan Muş'un Togg'un farklı segmentini veya parçasını Samsun'da üretmek istedikleri talebine, "Bakan olarak sizin burada olmanız da Togg için büyük bir avantajdır. 'Yatırım için arsamız var' diyorsunuz. İnşallah hep beraber bunu konuşalım. Samsun'a hayırlı bir işimiz olur inşallah" dedi.

Samsun Yatırım ve İhracat Zirvesi ile doğru ve güzel bir adım daha atıldığını ifade eden M. Rifat Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:

"Samsun geleceğe yürümeye devam ediyor. Ticaret Bakanımız Mehmet Muş kendisi gerek mecliste gerekse bakanlığında ülkemize önemli hizmetlerde bulunmuş kıymetli bir devlet adamıdır. Onun gayretleriyle birlikte Türkiye'nin dünya ihracatında aldığı pay tarihimizde ilk defa yüzde 1'in üzerine çıkmıştır. Hep hedefimizdi ve bir türlü gelememiştik. Bakanımızla birlikte özel sektör, oda ve borsa üyelerimiz yaptıkları ihracat ile sadece miktar olarak değil oransal olarak tarihi bir başarıya imza attılar. İnanıyoruz ki sayın bakanımız ayağı Samsun'a da uğurlu gelecektir. Samsun'un ihracattaki payı binde 6'lardan önce yüzde 1'e, sonra yüzde 2'ye çıkacaktır. Bunun yüzde 2'ye çıkması demek zenginlik, bereket ve insanlara iş demektir. Samsun yeni organize sanayi bölgesinin genişletilmesine yönelik yer tahsisini tamamladı. Sanayicilerimizin yıllardır beklediği benim de Ankara'da takip ettiğim bu yatırımı Sayın Bakanımız sayesinde hızla çözümlenmiş oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Merkezi konumu, tarım ve sanayiye uygun yapısı, ulaşım imkanları, lojistik merkezi, limanları ile Samsun çok cazip yatırım imkanları sunmaktadır."

"SON 12 AYLIK İHRACATIMIZ İSE 251,7 MİLYAR DOLAR OLDU"



TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Dünyanın hemen her ülkesine ihracat yapan bir ülke var. Geçen yılı 254 milyar dolar ile rekor bir ihracat ile kapattık. 4 ayı geride bıraktık. Bu dönemde 80.9 milyar dolar ihracata imza attık. Son 12 aylık ihracatımız ise 251,7 milyar dolar oldu. Ben özellikle yılın ikinci yarısından çok daha umutluyum. Türkiye'yi ihracata ilk 10 ülke yapma vizyonundan ödün vermeden çalışmaya devam edeceğiz. Bu hedefe yürürken Samsun'daki ihracatçılarımızdan beklentilerimiz büyüktür. Samsun'un büyük bir potansiyeli olduğunu biliyoruz. Samsun geçen yılı 171 ülkeye 1.3 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdi" sözlerine yer verdi.

"TÜRKİYE DİĞER TARAFTAN DA BAŞTA ASYA VE LATİN ÜLKELERİ OLMAK ÜZERE YENİ HEDEF PAZARLARINI RADARINA DAHA FAZLA ALMIŞ DURUMDADIR"



Samsun Yatırım Zirve'sinde DEİK Başkanı Nail Olpak, "Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber gıda ve enerjinin hayatımızdaki önemini daha fazla görmeye başladık. Enerji demişken Avrupa Birliği çevrelerinde bile kapı dışı ettiğimiz kömürün bile tekrar hayatımıza girdiği, nükleerin bile yeşil enerji olarak tekrar tanımlandığı ironi bir süreci tekrar yaşıyoruz. Böylesine küresel değişen bir ortamda değişen güç dengelerinin merkezinde hem doğu hem de batı ile olan ilişkilerini sürdüren Türkiye diğer taraftan da başta Asya ve Latin ülkeleri olmak üzere yeni hedef pazarlarını radarına daha fazla almış durumdadır" değerlendirmesinde bulundu.

"HAVZA OSB'Yİ 20 BİN DÖNÜME ÇIKARMANIN HAZIRLIĞI YAPIYORUZ"



Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Göreve ilk geldiğimiz andan itibaren misyonumuz istihdam, sanayileşme ve organize sanayi bölgelerinin mottosuyla başladık. Ben öyle zannediyorum ki hemen makam odasının yanında OSB koordinatörlüğü adlı bir birim oluşturan ender illerimizden biri olduğumuzu düşünüyorum. Her hafta pazartesi günü organize sanayi bölgelerindeki gelişmeler buradaki birim tarafından rapor şeklinde tarafıma gelir. Her ayın ilk salı günü hangi organize sanayi bölgemizde hangi sanayi tesisimizin yatırımı ne durumdadır. Bunların takibini yapıyoruz. Sanayicimizin önünü açmaya çalışıyoruz. Havza özellikle bizim için çok önemlidir. Havza şuanda bin 500 dönümlük bir OSB'dir. Biz burayı ilk etapta 5 bin 500 dönüme ardında 20 bin dönüme çıkarmanın hazırlığını yapıyoruz" diye konuştu.

"SAMSUN'DA ÇOK ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL VAR"



Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Devam eden 9 organize sanayi bölgemizi ilk etapta 2 katına, ikinci etapta ise 3 katına kısa bir zaman içerisinde inşallah çıkacaktır. Tarımsal üretim, sanayi üretim, turizm, eğitim, metal sanayi aklınıza hangi sektör geliyor ise Samsun'da çok önemli bir potansiyel vardır. Hangi alanda emek verirseniz diğer alanı destekleyen ülkenin geleceğine destek veren çalışma alanı olarak değerlendirebiliriz. 4 yılı geride bıraktık. Bizler bir proje lansmanı sunduk. Yatay kalkınma ve alt yapı noktasında 5 yıllık projeksiyonumuzu 2023 yılında tamamını tamamlıyoruz. 1milyon 400 bin nüfusun yaşadığı bu şehirde bütün kırsal altyapısını, yol ve içme suyunu 2023'te tamamlıyoruz. Geçmişten gelen 80'li 90'lı yıllardaki çarpık yapılaşma, kentsel dönüşüme bugün bizi götüren kararları aldıran o kaçak ve ruhsatsız yapılaşmanın beraberinde getirdiği trafik ve otopark problemlerini çözerek bu şehri geleceğe hazırlıyoruz" açıklamasında bulundu.

"BÖLGENİN POTANSİYELİNİN HAREKETE GEÇMESİNE TOPLANTININ DOMİNO ETKİSİ OLUŞTURACAĞINA İNANIYORUM"



Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise şunları söyledi:

"Samsun dünya ticaretin hacmi her geçen büyüyen lojistik sektörü anlamında gelecek vaat eden bir kenttir ve bir lojistik merkez olma idealine erişmesi hiç de uzak değildir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu sektörün gelişmesi adına büyük emekler verdik ve bugün şehrimize 670 bin metrekare alan içerisine konumlandırılmış olan Samsun Lojistik Merkezi'ni kazandırdık. Değerli panelistleri ve muhtemel yatırımcılarımız program akışında sektörel görüşlerini sunacaklardır. Ben bu zirvenin Samsun'un yatırım ve ihracatı için en kısa vadede önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyorum. Bu şehre yapılan her yatırımın bölgenin potansiyelinin harekete geçmesine bunun da domino etkisiyle ülkemiz kalkınmasına katma değer sağlayacağına inanıyorum."

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekildi.